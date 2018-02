Vier Jugendliche klauen Auto und fahren durch halb Deutschland

Sie sind erst 13 bis 17 Jahre alt: Vier Jugendliche haben in Thüringen einen Autofahrer bedroht und sind mit seinem Wagen durch halb Deutschland geflohen. Erst nach rund 500 Kilometern klickten die Handschellen.

Das teilte die Polizei in Nordhausen am Mittwoch mit. Die Tatverdächtigen hätten selbst in einem eigenen Auto nicht am Steuer sitzen dürfen - der 17-Jährige allenfalls in Begleitung eines Erwachsenen.

Die Vier sollen den Autofahrer am späten Dienstagabend gegen 21.45 Uhr am Bahnhof von Heiligenstadt (Thüringen) mit einem "waffenähnlichen Gegenstand" bedroht und von ihm die Schlüssel seines Wagens gefordert haben. Dann seien sie weggefahren, berichtete die Polizei. Der Mann blieb unverletzt.

Erst in Hamburg wurden die vier festgenommen. Bei einem der Jugendlichen wurde eine Softair-Waffe gefunden. Woher die Tatverdächtigen stammen, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Während der Flucht der Autoräuber hatte Polizei die Zeugen gebeten, aus Sicherheitsgründen nicht an das Fahrzeug und die Täter heranzutreten, sondern die Ermittler zu verständigen.

(wer)