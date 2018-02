später lesen Prozessauftakt in Berlin Vier mutmaßliche IS-Unterstützer verweigern Aussage FOTO: dpa, pdz wst FOTO: dpa, pdz wst Teilen

In Berlin hat gegen vier mutmaßliche Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) der Prozess begonnen. Die Angeklagten sollen sich in der inzwischen verbotenen Berliner Moschee Fussilet 33 radikalisiert und Ende 2016 ihre Ausreise nach Syrien vorbereitet haben.