Vierköpfige Familie starb an Kohlenmonoxidvergiftung

Zwei Tage nachdem eine vierköpfige Familie tot in ihrer Wohnung in Esslingen aufgefunden wurde, ist die Todesursache geklärt. Die Familie ist an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben.