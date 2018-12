später lesen Testflug von „Virgin Galactic“ Richard Bransons Raumschiff erreicht den Weltraum FOTO: REUTERS / HANDOUT FOTO: REUTERS / HANDOUT Teilen

Mit der „VSS Unity“ will der Milliardär und Abenteurer Branson in nicht allzu ferner Zukunft zahlungskräftige Touristen ins All befördern. Am Donnerstag erreicht sie eine Höhe von 82 Kilometern und landet wieder sicher. 2014 war ein Test noch dramatisch gescheitert.