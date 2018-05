Auto fährt in Bushaltestelle - Mehrere Verletzte

Vorfall in Berlin

Im Berlin Stadtteil Tegel ist ein Auto in eine Bushaltestelle gefahren - mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Die Feuerwehr sprach von sechs, die Polizei von fünf Verletzten. "Wir gehen von einem Verkehrsunfall aus", sagte ein Sprecher der Polizei am Abend.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 75 Jahre alter Autofahrer die Kontrolle verloren. Er sei mit seinem Wagen am frühen Sonntagabend gegen eine Mittelinsel gefahren, habe gegengelenkt, so dass das Auto auf den Gehweg geraten und schließlich in die Bushaltestelle gefahren sei.

Der Fahrer wurde nach Angaben der Polizei schwer, seine Beifahrerin leicht verletzt. Ein Jugendlicher sei ebenfalls schwer verletzt worden, zwei weitere Menschen kamen mit leichten Blessuren davon. Die Feuerwehr sprach von vier leicht verletzten sowie zwei schwer verletzten Opfern. Der Vorfall geschah an der Holzhauser Straße Ecke Bernauer Straße.

(felt)