Jugendsprache Was ist denn ein „Talahon“? Über Trendtypen und rassistische Klischees

Auf Tiktok oder Instagram inszenieren sich besonders Jugendliche in Videos als vermeintlich typischer Talahon - also zum Beispiel mit Gucci-Cap und abrasierten Haaren seitlich am Kopf („Seiten auf null“). In anderen Beiträgen beschreiben einige ihr Frauenbild, etwa dass ihre potenzielle Freundin nicht allein ins Freibad dürfe.