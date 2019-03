später lesen Wegen Drohungen Mehrere Rathäuser in deutschen Städten evakuiert FOTO: dpa / Patrick Seeger FOTO: dpa / Patrick Seeger Teilen

Am Dienstagmorgen sind Rathäuser in mindestens sechs deutschen Städten geräumt worden. In Augsburg gab es einen Großeinsatz der Polizei, auch in Kaiserslautern ist der Rathausbereich großflächig abgesperrt.