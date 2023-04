„Wer wird Millionär?“ Telefonjoker aus Saarlouis verblüfft Günther Jauch und beschert Saarländerin 32 000 Euro

Saarland/Köln · Die beliebte RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ hat an den Feiertagen ordentlich Sendezeit in Anspruch genommen. Bei einem Oster-Special wurde am Sonntag und Montag bis Mitternacht um viel Geld gespielt.

11.04.2023, 17:02 Uhr

Melanie Hartmann aus Berviller-en-Moselle (Frankreich) hat es an Ostermontag zu Günther Jauch zu "Wer wird Millionär?" geschafft. Foto: RTL

Von Jana Rupp