später lesen Zuwanderung Im Jahr 2017 kamen 1,39 Millionen Ausländer nach Deutschland FOTO: dpa / Swen Pförtner FOTO: dpa / Swen Pförtner Teilen

Twittern

Teilen



Über wenig wird in Deutschland so viel gestritten wie über die Zuwanderung. Eine Studie listet die aktuellen Zahlen für 2017 auf. Derweil will Innenminister Seehofer Abschiebungen durch schärfere Regeln erleichtern.