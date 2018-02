später lesen Belgien Zwei Menschen sterben bei Flugzeugabsturz in Hasselt Teilen

Beim Absturz eines Sportflugzeugs in der ostbelgischen Provinz Limburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine ist am Montagmittag in der Provinz-Hauptstadt Hasselt abgestürzt.