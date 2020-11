Kirche : Warum dieses Buch eine #MeToo -Debatte in der Kirche auslösen könnte

EXTRA

„Als ich, …, etwa drei bis fünf Monate alt war, ist meine Mutter mit anderen Pilgern aus ihrem Dorf wie jedes Jahr nach Klausen, einem Wallfahrtsort in der Moseleifel, gepilgert. Es war üblich, vor der Messe zu beichten. In der Beichte 1965 ergab sich nach dem Bericht meiner Mutter folgender Dialog zwischen ihr und dem Ordensgeistlichen: Pater: „Wie viele Kinder haben Sie denn?“ – Meine Mutter: „Eins.“ - Der Pater aufgeregt: „Sie müssten doch mehr Kinder haben! Es müsste zumindest schon wieder eins unterwegs sein!“ Daraufhin ging es meiner Mutter schlecht.“ (Lisa Schäfer, Beichterfahrungen meiner Mutter)



„Was ich als Betroffene erlebte, war, dass bei dem Thema Missbrauch unentwegt Wände hochgezogen wurden, dicke undurchdringliche Mauern: Versagte Antworten, geschickte Juristerei, die Verweigerung von Anonymität, wo ich lieber mit einem Decknamen „unterwegs“ sein wollte, sich - bildlich gesprochen – nochmals ausziehen sollen ..., schriftlich das erfahrene Leid an Unbekannte geben müssen, ohne zu wissen, was mit dem Bericht geschieht, wo er gelagert wird…(Susanne Gerlass, Wenn Mauern hochgezogen werden. Missbrauch in der Aufarbeitung)



„All das stürzte mich in ein Gefühlschaos, denn einerseits wollte ich ihn nicht verlieren, andererseits belasteten mich diese Treffen, in denen es nur um seine Triebbefriedigung ging. Wir stritten uns, und er drohte, die Stelle zu wechseln. Meine emotionale Abhängigkeit von ihm war in dieser Phase schon so massiv, dass mich seine Drohungen in eine lebensbedrohliche Situation brachten.“ (Karin Weißenfels, Zum Schweigen gebracht und kaltgestellt)