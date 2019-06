Straßenausbau : Bürger in der Region protestieren gegen Straßenausbaubeiträge

Trier/Mainz Betroffene Anwohner in Trier, Eifel und Hunsrück fürchten Rechnungen von Tausenden Euro. Im Land hält der Streit an, ob die umstrittenen Abgaben kippen.

Hohe Kosten für kommunalen Straßenausbau stoßen bei Anwohnern in der Region auf immer schärferen Widerstand. Anlieger, die mit Tausenden Euro zur Kasse gebeten werden, fordern die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, die Gemeinden entweder in einmaliger oder wiederkehrender Form erheben können. Anwohner David Hortian, der für den geplanten Ausbau der Eltzstraße in Trier-Pfalzel auf einen Schlag 12 000 Euro bezahlen müsste, sagt: „Es ist ein Brett, eine solche Summe binnen weniger Wochen zahlen zu müssen. Das System ist ungerecht. Andere Bundesländer haben die Ausbaubeiträge längst abgeschafft.“ Einem Nachbarn drohe eine Zahlung von 320 000 Euro. Auch in anderen Orten der Region wie Speicher (Eifelkreis Bitburg-Prüm) oder Züsch (Kreis Trier-Saarburg) fürchten Anlieger Rechnungen von mehreren Tausend Euro. Diese bedrohten die Existenz junger Familien und Rentner, echauffiert sich ein Mitglied der Facebook-Gruppe „Gegen Anliegerbeiträge für Straßenausbau“, in der sich Anwohner aus der Region austauschen.