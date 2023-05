Energie in Eigenregie So investieren Bürger in eigenen Öko-Strom

Trier · Wer in saubere Stromerzeugung investieren will, dabei eine Dividende oft besser als am Kapitalmarkt erzielen und das Geld ohne Aufwand für sich und das Klima arbeiten lassen möchte, der ist bei Bürgerenergiegenossenschaften gut aufgehoben. Was sich hinter dem sperrigen Namen verbirgt und wie man nachhaltig in der Region investiert.

18.05.2023, 11:04 Uhr

Bei Affler (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ging der Neubau des Solarparks Eifel in die erste Runde. Mit beteiligt daran ist auch die Bürgerenergiegenossenschaft Südeifel Strom eG und damit die Bevölkerung. Foto: TV/Axel Kohlhaas/Wes Green

„Wir statt Gier“: So titelte die „Wirtschaftswoche“ vor einiger Zeit ihr Magazin, um über die Renaissance der Genossenschaften zu berichten. Denn statt Geld in eine hohe Dividendenerwartung zu stecken, investieren immer mehr Menschen aktiv in Gemeinschaftsinitiativen, Nachhaltigkeit und Umweltprojekte. Eine Sparte dabei sind die Bürgerenergiegenossenschaften. Ihr Ziel: Ökologisch nachhaltigen Strom in der Region zu produzieren.