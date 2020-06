Internet : Bundestag beschließt härtere Strafen bei Hass im Netz

Berlin (KNA) Der Bundestag hat ein Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität besonders im Internet verabschiedet. Die Regelung wurde mit den Stimmen der Regierungskoalition gegen die Stimmen der AfD und der Linken bei Enthaltung von FDP und Grünen verabschiedet.

Mehrere Redner erinnerten an den Mord an Walter Lübcke, den antisemitische Terroranschlag in Halle, die rassistischen Morde in Hanau und die hohe Zahl weiterer rechtsextremistischer Gewalttaten.