Tarifverhandlungen : Busfahrer klagen: „Das Wasser steht uns bis zum Hals“

In manchen Teilen der Region drohen ab August Busfahrerstreiks, in anderen nicht. Umstände, unter denen Fahrer arbeiten, unterscheiden sich. Foto: dpa/Marijan Murat

Platten/Trier/Mainz Mitarbeiter privater Betriebe ärgern sich über miese Bezahlung, unbezahlte Stunden und erwägen, den Schülerverkehr im August lahmzulegen. Streiks drohen aber nicht in allen Teilen der Region. Die Fahrer der Stadtwerke Trier bekommen vergleichsweise höhere Löhne.

Günter Schu reicht es. „Wenn nicht bald mehr Geld ins Portemonnaie kommt, bleiben die Busse stehen. Dann streiken wir. Endlos“, sagt der Busfahrer. Der 60-Jährige arbeitet bei Moselbahn, steuert Pendler und Schüler täglich in Orte wie Neumagen-Dhron und Traben-Trarbach. Das Fahren mache ihm Spaß. Doch die Umstände, die Busfahrer in privaten Betrieben in Rheinland-Pfalz beklagen und sie mit den Arbeitgebern streiten lassen, „sind eine himmelschreiende Ungerechtigkeit“, schimpft Schu. Die Fahrer drohen nun, nach den Ferien weite Teile des Schülerverkehrs lahm zu legen (der TV berichtete). Warum?

Da ist einmal der Lohn. Pro Stunde verdiene er keine 14 Euro. Einsteiger kassierten 13,23 Euro. „Zum Leben bleibt da nicht viel Geld übrig, uns steht das Wasser bis zum Hals“, sagt Schu und erinnert sich an einen Dialog, der einige Jahre zurückliegt. „Da sagte ein junger Kollege zu mir: ,Günter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Tanke ich mein Auto voll – oder fahre ich zu Aldi, um wir was zu essen zu kaufen.‘ Der arme Kerl hatte nicht genügend Geld, um beides zu machen“, sagt Schu. Er selber bezahle noch ein Haus in Platten im Kreis Bernkastel-Wittlich ab. „Der Beruf muss endlich richtig bezahlt werden“, fordert er.

Anfang August zeigt sich, ob Fahrer privater Betriebe in Rheinland-Pfalz wirklich flächendeckend streiken und damit den Busverkehr in weiten Teilen der Region lahm legen, wie es bislang 99,36 Prozent der Teilnehmer einer Verdi-Umfrage wünschen. Die Gewerkschaft forderte von den Arbeitgebern, den Stundenlohn auf 17 Euro zu erhöhen – wie in Hessen. Zuletzt trafen sich die Streithähne in Mainz und gingen wohl aufeinander zu. Gewerkschaftssekretär Marko Bärschneider sagt, von den „Maximalforderungen“ sei Verdi runtergegangen. Abspeisen lassen wollen sich die Fahrer aber nicht. Sie pochen darauf, den Lohn weiter aufzustocken und eine so genannte Heldenprämie zu erhalten, deren Höhe Bärschneider noch nicht nennen will. Lehnen die Arbeitgeber ab, drohen sichere Streiks, sobald das neue Schuljahr beginnt.

Nicht überall in der Region legen Busfahrer dann aber die Arbeit nieder. Bei kommunalen Bussen – wie bei den Stadtwerken Trier – ist keine Spur von Streiks, mit denen Fahrer noch 2018 für bessere Bedingungen kämpften. Dort sei die Bezahlung besser, teilt Michael Schröder, Geschäftsführer des SWT-Verkehrs, mit. Die Vergütung der Fahrer richte sich dort nach dem Bezirkstarifvertrag für die kommunalen Nahverkehrsbetriebe. „Der Stundenlohn für Einsteiger beginnt bei 15,17 Euro und steigt je nach Betriebszugehörigkeit auf über 17 Euro.“, sagt Schröder.

Der Vertrag beinhalte außerdem eine Jahressonderzahlung, Krankengeldzuschuss und tariflich geregelte Zuschläge für die Arbeit in der Nacht und an Feiertagen. Einsteiger bekämen 27 Tage im Jahr Urlaub, der je nach Jahren im Betrieb auf 30 Tage steigen könne. Die SWT böten auch betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitstage, Grippeschutzimpfungen, übernehme anteilig Kosten für die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, zahle Zuschüsse für gesundheitliche Vorbeugung. Fahrer könnten im Sechs-Wochen-Rhythmus auch Wünsche für die Dienstplanung eingeben, die die SWT zu 90 Prozent erfüllen könnten, sagt Schröder. Überstunden würden dokumentiert, vergütet oder auf Wunsch durch Freizeitausgleich abgebaut.

Standzeiten – also die Phase, in der die Fahrer auf die nächste Tour warten – zahlten die SWT „bis auf den Abzug der gesetzlich vorgeschriebenen Pausen von maximal 45 Minuten durch“.

Bei privaten Betreibern kämpfen Busfahrer dagegen darum, die Standzeiten bezahlt zu bekommen. „Es kommt vor, dass Fahrer 12, 13 Stunden im Bus sitzen und nur einen Bruchteil davon bezahlt bekommen“, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretär Bärschneider. „Das ist eine Ungerechtigkeit und extrem gefährlich, weil Personal zu übermüden droht, das Schüler sicher zur Schule bringen muss.“

Busfahrer Günter Schu nennt Zeiten von mehrfach täglich 50 Minuten, in denen er im Bus warten müsse, ohne bezahlt zu werden: „Oft stehen wir dann irgendwo in der Pampa, wo es noch nicht mal Toiletten gibt“, ärgert er sich, schweigt kurz und sagt dem TV-Reporter dann: „Schauen Sie doch. Am Steuer sitzen doch nur grauhaarige, alte Männer wie ich. Es fehlt Nachwuchs, weil es an der richtigen Anerkennung für den Beruf fehlt.“

Den Fachkräftemangel kennen auch die SWT, die 184 Fahrer beschäftigen. Von einer Not spricht Schröder in Trier aber nicht. „Auch wenn wir derzeit noch einige wenige unbesetzte Fahrerstellen verzeichnen, ist unser Personalstand von Busfahrerinnen und Busfahrern bei den SWT erfreulicherweise gut.“ 20 Fahrer habe die SWT in den vergangenen Monaten zusätzlich eingestellt. Werbekampagnen, Schulungen und Empfehlungen machten sich bezahlt. Verließen Fahrer die SWT, dann meist nur „auf Grund der Erreichung der Regelaltersgrenze oder auf Grund der Veränderung persönlicher Prioritäten“, sagt der Geschäftsführer der SWT Verkehr.

Die Fahrer kämen auch aus 20 Herkunftsländern. Auch private Betreiber, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretär Bärschneider, griffen immer mehr auf Fahrer aus Spanien, Portugal und Rumänien zurück. Bei diesen kritisiert er den Umgang der Privaten aber scharf. „Die Beschäftigten werden von vielen Arbeitgebern schamlos ausgebeutet, verdienen oft nicht mal das, was ihnen tariflich zusteht.“ Klar sei daher: „Wir streiken nicht um des Streiks willen, sondern weil wir bei dieser Frustration keinen anderen Ausweg sehen.“

Und doch sind sich Gewerkschaft und Arbeitgeber in einer Frage sogar einig. Sie erwarten mehr Geld vom Land, das über einen ÖPNV-Index Tarifsteigerungen bezahlen solle. Bislang fehlt dazu ein ‚Ja’ aus Mainz. Dazu äußerte sich auch Ex-SWT-Chef Ewald Thisse in einem Leserbrief an unsere Zeitung, in dem er das Lohngefälle zwischen öffentlichem Dienst und privaten Betreibern scharf kritisierte, den Frust von Fahrern verstehe und Konsequenzen fordert. „Es müssen Zuschüsse aus Bundes- und Landesmitteln kreiert werden, um die Daseinsfürsorge der steuerzahlenden Bürger und Bürgerinnen zu gewährleisten. Den Rest müssen die an den Aufwendungen orientierten Fahrpreise erbringen“, forderte er.