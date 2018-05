Calais in Paris

In der französischen Hauptstadt leben rund 2300 Flüchtlinge auf der Straße. Bürgermeisterin Hidalgo warnt vor einer Katastrophe. Von Christine Longin

Wer an der Pariser Metrostation Jaurès aussteigt, hat schnell einen Uringeruch in der Nase. Er kommt von den fünf Dixi-Klos, die am Quai de Jemmapes gleich gegenüber stehen. Fünf Klos für rund 200 Flüchtlinge, die unterhalb der Straße am Ufer des Kanals Saint-Martin in ihren bunten Iglu-Zelten hausen. Abdul ist einer von ihnen. Der Afghane steht mit einem Formular in der Hand vor einem weißen Zelt, in dem Helfer von Médecins sans Frontières die Flüchtlinge bei ihren Formalitäten beraten.

„Ich will in Frankreich Asyl beantragen“, sagt der 32-Jährige mit der grauen Sweatshirt-Jacke und der Pony-Frisur auf Englisch. Er spricht auch etwas Deutsch, denn er arbeitete jahrelang als Betriebswirt für eine Firma, die die Nato-Truppen, darunter auch die Bundeswehr, mit Öl belieferte. Als sich die US-Truppen aus Afghanistan zurückzogen, wurde das Leben für ihn dort gefährlich, denn die extremistischen Taliban bedrohten auch ihn. Deshalb floh er über den Iran in die Türkei. „Es war der 7. Juni 2015“, erinnert er sich an den Tag, an dem er seine im achten Monat schwangere Frau zurückließ.

Anderthalb Jahre hielt der Vater zweier Kinder sich in der Türkei auf, bevor er über Stationen in Bulgarien und Serbien schließlich nach Frankreich kam. Damit fällt er in die Kategorie der „Dubliné“. Das sind jene Flüchtlinge, die laut dem Dublin-Abkommen eigentlich in ihr Erst-Einreiseland in der EU zurückgeschickt werden müssen. Doch Abdul, der sechs Sprachen spricht, will unbedingt in Frankreich bleiben. „Frankreich gibt Afghanen Asyl.“ Er will noch einmal die Universität besuchen, den französischen Abschluss machen und arbeiten. Und natürlich seine Familie nachholen.

Doch zuerst will er weg aus der Zeltstadt am hippen Canal Saint-Martin, in der er seit zwei Monaten lebt. Zu essen bekommt er täglich von den Freiwilligen der Hilfsorganisationen, aber die sanitäre Lage ist katastrophal.

Zwischen den Bewohnern der Camps kommt es immer wieder zu Prügeleien. Ein Afghane, der nicht schwimmen konnte, ist bereits im Kanal Saint-Martin ertrunken. „Die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen, die im Lager leben, aber auch der Helfer und der Anwohner ist nicht mehr garantiert“, heißt es in einer Petition mehrerer Hilfsorganisationen, die eine würdige Unterbringung für die Flüchtlinge fordern.

„Die Lage ist brenzlig“, sagt Pierre Henry, der Leiter von France Terre d’Asile. Seine Organisation hat ihre Büros direkt neben dem Lager. „Achtung, dieser Ort muss ruhig und sauber bleiben“, steht auf einem Din-A-4-Zettel, der in einem der dreckigen Fenster des Gebäudes aus den 80er Jahren am Boulevard de la Villette hängt.

Doch genau das bleibt nicht aus. Am Quai de Jemappes und an der Porte de la Chapelle zelten vor allem Afghanen, während in Aubervilliers im Norden der Hauptstadt vor allem Sudanesen und Eritreer hausen. Seit die einzige Erstaufnahmeeinrichtung von Paris Ende März geschlossen wurde, haben sie keine Anlaufstelle mehr.

Manzi kritisiert den Kurs von Innenminister Gérard Collomb scharf. „Er betreibt eine Politik der Nicht-Aufnahme. Er will zeigen, dass die Menschen hier schlecht behandelt werden, damit nicht noch mehr kommen.“

Der einstige Sozialist ist zum Falken geworden, der sich nicht scheut, das Vokabular des rechtspopulistischen Front National zu übernehmen. Mit der Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, liefert Collomb sich einen Dauerstreit darüber, wer für die Flüchtlingsmisere an der Seine verantwortlich ist. Hidalgo besucht jede Woche das Lager Millénaire in Aubervilliers, in dem 1700 Menschen auf engstem Raum leben, und kritisiert die unmenschlichen Bedingungen. „Wir bewegen uns auf eine Katastrophe zu“, warnt die Sozialistin, die in zwei Jahren wiedergewählt werden will.

Doch Collomb beeilt sich nicht, an der prekären Lage etwas zu ändern. Sein Ministerium kündigte zwar diese Woche eine Evakuierung an, will dabei aber „administrative Kontrollen“ vornehmen, um jeden ohne Asylanspruch abzuschieben. Der Innenminister hat die rund 100 000 Asylbewerber im Hinterkopf, die Frankreich im vergangenen Jahr registrierte – 17 Prozent mehr als im Vorjahr. „Wir schicken zu wenige zurück. Wir lassen zu, dass Tausende sich in einem administrativen Niemandsland niederlassen“, kritisierte Präsident Emmanuel Macron im Herbst vor den französischen Präfekten.

Gegen diese Politik der harten Hand setzt Manzi das Engagement seiner Organisation. Im Herbst 2015 gründete der Schausteller, der bei Musikfestivals die Unterbringung der Teilnehmer organisiert, zusammen mit seiner Frau, seinem Sohn und zwei Freunden Utopia 56. Auslöser war das Foto des toten Aylan Kurdi am Strand von Bodrum. In nur zweieinhalb Jahren schlossen sich Manzis Graswurzelbewegung 10 000 Mitglieder an, darunter auch Deutsche und Engländer.

Allein in Paris sind täglich rund 150 seiner Freiwilligen im Einsatz, die Kleider sammeln, Essen verteilen und Wohnungen für die Frauen und Kinder suchen.