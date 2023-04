Tour geplatzt Kein Capital Bra in Trier – Veranstalter sagt komplette Tour ab

Auf Instagram verkündet Capital Bra nun, dass seine Tour komplett abgesagt wurde. Konkrete Gründe gibt er bisher zwar nicht an, die Entscheidung komme jedoch vom Veranstalter selbst. Dass es Ärger gibt, deutet der Rapper jedoch an: „Viele Leute machen es einem nicht einfach und legen uns Steine in den Weg. Aber kein Problem Bratan, wir bauen eine Villa draus“, heißt es in seinem Instagram-Post.