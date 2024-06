Nahe der Grenze Feuer im französischen Atomkraftwerk Cattenom

Im Kernkraftwerk Cattenom ist am Montag, 3. Juni, gegen 15.50 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Das teilte das luxemburgische Großherzogliche Feuerwehr- und Rettungskorps (CGDIS) am Mittwoch, 5. Juni, mit. Demnach geschah der Brand in einem Raum außerhalb der kontrollierten Zone des Produktionsblocks Nummer 3 auf Höhe eines Versorgungskabels eines Heizwiderstands.