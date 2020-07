Corona : Gratistests für Auslandsurlauber

Trier/Hahn/Berlin Wer von einer Reise heimkehrt, kann sich auf Corona prüfen lassen. Eine Pflicht ist das nicht.

Wer nach einem Auslandsurlaub wieder an die traute Mosel, die Eifel oder in den Hunsrück zurückkehrt, kann sich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen, um eine drohende zweite Welle einzudämmen. Das soll an Flughäfen und Seehäfen geschehen, aber auch in Heimatorten. Einen entsprechenden Beschluss fassten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern bei einer Schaltkonferenz. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) sagte unserer Zeitung, das Land werde umgehend Kontakt zum Betreiber des Flughafens Hahn aufnehmen, um am einzigen Airport des Bundeslandes „so schnell wie möglich“ eine Teststelle zu schaffen. In dieser sollen sich Urlauber auf das Coronavirus testen lassen, die aus Ländern mit einem besonders hohen Infektionsgeschehen anreisen.