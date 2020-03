Kostenpflichtiger Inhalt: Gesundheit : Drive-in-Labor: Per Auto zum Corona-Test in die Tiefgarage

Hier werden die Proben aus Trier für den Versand in Speziallabors vorbereitet . Foto: TV/HANS-KRAEMER

Trier Seit gestern gibt es in Trier ein Drive-In-Labor. Arztpraxen sollen so entlastet werden. Nach einem Tag steht das Ergebnis fest.

Von Bernd Wientjes

Fabienne Prison zieht sich im Nebenraum der Tiefgarage ihre Schutzkleidung an. Zum vierten Mal an diesem Tag. Schutzanzug mit Kapuze, Mundschutz und eine Plastikschutzbrille, die sie über ihre Brille zieht. Die junge Frau ist seit drei Jahren Auszubildende im Großlabor der Firma Synlab in Trier. Derzeit ist sie eine der gefragtesten Mitarbeiter des Unternehmens.

Sie nimmt in dem seit gestern bestehenden Drive-In-Labor in der Tiefgarage des vor wenigen Monaten bezogenen Gebäudes in der Trierer Feldstraße Proben von möglichen Corona-Patienten. Niedergelassene Ärzte überweisen diese an Synlab nach Trier. Am ersten Tag müssen die Überweisungen noch ganz altmodisch gefaxt werden.

Extra Das ist zu tun bei einem Corona-Verdacht Bei Verdacht auf Corona (Symptome: Fieber, Husten, Schnupfen) sollen sich Patienten telefonisch an ihren Hausarzt wenden oder unter der Telefonnummer 116117 beim ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen. Der sendet dann eine Überweisung an das Labor Synlab, Feldstraße 26, in Trier. Dort sollen sich die Patienten unter 0651/9771802 vorher anmelden. Von Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr, entnimmt in der Tiefgarage des Labors ein Spezialteam bei entsprechender Überweisung den Abstrich. Das Testergebnis liege in der Regel innerhalb von 24 Stunden vor und werde an Ihren Hausarzt übermittelt, heißt es. Bei positiven Ergebnis erfolgt eine Meldung an das Gesundheitsamt. Wer nicht in der Lage ist, in das Labor nach Trier zu fahren, kann unter 116 117 auch ein mobiles Ärzteteam anfordern, das in Wittlich stationiert ist. Es kommt bei begründeten Verdachtsfällen zu Patienten, die nicht selbst fahren können nach Hause.

Ziel ist es, erklärt Thomas Voitz, ärztlicher Leiter des Trierer Synlab-Labors, die Praxen der der Hausärzte zu entlasten. Statt dort die Verdachtsfälle auf Covid-19, wie der Virus offiziell heißt, zu testen, soll das von nun an in der schmucklosen Tiefgarage geschehen. Die möglichen Corona-Patienten können mit dem Auto hineinfahren, nachdem sie sich vorher angemeldet haben.

Zwei Autos gleichzeitig sind gestern Mittag dort eingefahren. Sie parken nebeneinander. Warten bis Fabienne Prison in ihrer Schutzkleidung zu ihnen an die Autos kommt. Die ältere Frau lässt die Seitenscheibe runter. Sie wirkt nervös. „Wie ist ihr Vorname“, fragt Prison. Sie vergleicht den von der Frau genannten mit dem auf der Tüte, aus der sie das Röhrchen mit dem Teststäbchen genommen hat. „Einmal Mund auf, bitte“, sagt sie dann zur Frau im Auto. „Ich mache nun einen Abstrich“, erklärt Prison und führt das Stäbchen in den Mund der Frau, streicht über die Innenseiten der Backen.

„Die Corona-Erreger befinden sich im Mund-Rachen-Raum“, erklärt Thomas Voitz, ärztlicher Leiter des Trierer Synlab-Labors. Daher sei der Test relativ einfach und unkompliziert durchzuführen. Allerdings sei die anschließende Laboruntersuchung sehr aufwendig, sagt Voitz. Rund 75 Euro bezahlen die Krankenkassen den Labors für die Proben. Untersucht werden die in der Synlab-Garage genommenen Tests in einem Partnerlabor in Leverkusen. Noch am gleichen Tag werden die Teststäbchen, sicher verpackt in Spezialboxen, per Kurierfahrer dorthin gebracht.

„Wann bekomme ich denn das Ergebnis“, fragt die ältere Frau in dem Wagen. „Morgen“, erklärt Prison. Das Trierer Synlab-Labor bekommt das Testergebnis aus Leverkusen übermittelt und teilt dieses dann dem Arzt mit, der die Verdachtsperson überwiesen hat. Prison geht auf die andere Seite des Autos, zum Ehemann der Frau und nimmt auch von ihm eine Probe. Im Wagen daneben sitzt der Sohn des Ehepaars, seine Partnerin und ihr fünfjähriger Sohn. Alle drei werden getestet. Er habe Kratzen im Hals, ein wenig Husten, sagt der Mann. Ihr Hausarzt habe sie hierhin geschickt, weil sie Verwandte sind, des am Dienstag positiv auf Corona getesteten Mannes aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich (der TV berichtete).

Prison tütet die Röhrchen mit den Tests ein, verabschiedet sich von der Familie. Angst, sich anzustecken, habe sie nicht, erklärt die Auszubildende. Sie sei gut geschützt. Sie findet es spannend, nah an Patienten zu sein. Sie geht wieder in den Nebenraum der Tiefgarage. Dort wartet Laborärztin Laura Prian. Während Prison sich aus der Schutzkleidung schält, bringt die Ärztin die Tüten mit den fünf Proben ein Stockwerk höher, wo sie gemeinsam mit den anderen Tests für den Versand in das Speziallabor fertig gemacht werden.

15 Corona-Tests habe man bislang pro Tag von Ärzten und Krankenhäusern bekommen und weitergeleitet, erklärt Voitz. Bislang sei ein positives Ergebnis dabei gewesen. Allein am Dienstag habe es zum Vergleich 23 positive Tests auf Influenza, also Virus-Grippe, gegeben. Es sei momentan noch wahrscheinlicher an Grippe zu erkranken, als an Corona, meint Voitz. Ob das in den nächsten Wochen so bleibt, weiß er aber auch nicht. Beim Corona-Test werde automatisch auch auf Influenza getestet. 80 Prozent der Corona-Patienten hätten keine Symptome, der Rest werde krank, ein Teil davon sogar schwer, sagt Voitz.

Seit Januar bereite man sich auf die Ausbreitung von Corona vor, sagt Laborärztin Prian. Zu derzeit war das Virus noch weitgehend auf China beschränkt gewesen.

Die Idee für die Teststation in der Tiefgarage habe man vergangenen Freitag entwickelt, berichtet Elisabeth Schneider, Geschäftsführerin des Trierer Labors. Zusammen mit dem neben dem Labor befindlichen Mutterhaus, dem Trierer Gesundheitsamt und der Kassenärztlichen Vereinigung habe man dass Projekt innerhalb von zwei Tagen umgesetzt, sagt Schneider nicht ohne Stolz. Über 4000 Proben aus umliegenden Kliniken und Arztpraxen kämen täglich in dem Trierer Labor an. Einige davon würden vor Ort untersucht, andere, wie eben die Corona-Tests, würden in Partnerlabors geschickt.

Die ersten Proben sind gestern in Trier beim Drive-In-Labor abgegeben worden. Die Stäbchen werden in Speziallabors ausgewertet. Foto: TV/HANS-KRAEMER