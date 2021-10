Mehr Infektionen : Corona-Zahlen im Bund steigen: Wie es in der Region aussieht

Foto: dpa/Michael Reichel

Trier Die Infektionen nehmen bundesweit stark zu. Während die regionale Lage aktuell entspannt ist, erwartet das Trierer Gesundheitsamt einen Anstieg der Infektionen an Schulen nach den Herbstferien.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Deutschland aktuell stark an. Erstmals seit Mitte Mai hat die Inzidenz den Wert von 90 überschritten. Laut des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag der Wert am Freitagmorgen bei 95,1. Am Vortag hatte dieser noch bei 85,6 gelegen, vor einer Woche bei 68,7.

In der Region stellt sich das Infektionsgeschehen laut Landesuntersuchungsamt (LUA) derzeit noch vergleichsweise milde dar. Die Infektionsinzidenz, also die Zahl der Infizierten auf 100 000 Einwohner in einer Woche, lag in Trier am Freitag bei 35,2. Die höchste Inzidenz weist der Landkreis Trier-Saarburg mit 81,6 auf.

EXTRA Corona: Das sind die Zahlen in der Region Sieben-Tage-Inzidenz in der Region (Stand: Freitag, 14 Uhr): Stadt Trier 35,2 Kreis Trier-Saarburg 81,6 Eifelkreis Bitburg-Prüm 43,5 Vulkaneifelkreis 72,7, Kreis Bernkastel-Wittlich 63.

Bei den Kindern und Jugendlichen in der Region sehen die Zahlen anders aus: Die höchste Inzidenz bei 0- bis 11-Jährigen in der Region weist der Landkreis Bernkastel-Wittlich auf – mit 122,8. Dahinter liegen der Vulkaneifelkreis mit 100, der Kreis Trier-Saarburg mit 100 und der Eifelkreis mit 61,7. In der Stadt Trier ist der Wert mit 18,3 vergleichsweise niedrig.Die Zahl der Neuinfektionen bei den 0- bis 11-Jährigen ist laut LUA in der Region im Vergleich zur Vorwoche von 116,6 auf 81,8 gesunken.

Wegen der geschlossenen Schulen könnten die Herbstferien eine vorübergehend dämpfende Wirkung auf die Ansteckungen gehabt haben, so das RKI. Am kommenden Montag aber kehren die Schüler nach den Herbstferien in ihre Klassenzimmer zurück.

Das RKI hatte zuletzt von besonders vielen Corona-Ansteckungen bei Kindern und Jugendlichen in einzelnen Regionen Deutschlands berichtet und erwartet nach eigenen Angaben einen deutlichen Anstieg der Zahlen nach den Herbstferien.

Auch das Gesundheitsamt Trier sagt auf Anfrage unserer Redaktion: „Es ist davon auszugehen, dass insbesondere an Schulen, die Kinder unter zwölf Jahren betreuen, die Zahl der Neuinfektionen nach den Ferien steigen könnte.“

Bei den Hospitalisierungen spielen die Kinder derzeit noch eine vergleichsweise geringe Rolle. Im Jahr 2021 wurden in Rheinland-Pfalz bislang 51 Kinder (bis 11 Jahre) wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt. 16 Fälle – also fast ein Drittel – geschahen innerhalb der vergangenen acht Wochen.