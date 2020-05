Coronavirus : Gute Nachricht in der Region Trier: Keine neue Corona-Infektion gemeldet

Foto: dpa/Kay Nietfeld

Trier Am Freitag haben die Gesundheitsämter in der gesamten Region Trier eine erfreuliche Nullrunde gemeldet. Erstmals seit März sind damit in Trier und Trier-Saarburg, im Eifelkreis, in der Vulkaneifel und in Bernkastel-Wittlich an einem Tag keine neuen Infektionen mit Sars-CoV-2 bekannt geworden.

Zur Erläuterung: Fälle wie der in Großlittgen, der zur Schließung der Schule geführt hat, sind bereits an den Vortagen in die Statistik eingegangen. Zudem gab es am Freitag auch eine traurige Nachricht. Eine infizierte Frau aus dem Kreis Trier-Saarburg starb.

Aktuell sind 64 Menschen in der Region infiziert, 13 weniger als gestern. Zum Vergleich: Am 3. April gab es bei diesen aktiven Fällen einen Höchststand. Damals waren noch 312 aktuell Infizierte gemeldet worden.