Justiz : Cyberbunker: Erste Einblicke in das Treiben im Untergrund

Trier Einer der acht Angeklagten schildert vor Gericht, was sich in dem Rechenzentrum an der Mosel abgespielt haben soll. Von kriminellen Machenschaften ist dabei nicht die Rede.

Glaubt man einem der Angeklagten im sogenannten Cyberbunker-Prozess vor dem Trierer Landgericht, dann hat es keine illegalen Geschäfte und kriminellen Machenschaften in der ehemaligen Bundeswehranlage am Rande von Traben-Trarbach gegeben. Ruhig, überlegt und vor allem sehr ausführlich äußerte sich gestern der 50-jährige Michiel R., einer von acht mutmaßlichen Mitgliedern der sogenannten Bunkerbande, zu den Vorwürfen.

Doch wirklich tiefe Einblicke in das, was sich in den fünf Stockwerken unter der Erde oberhalb der Doppelstadt an der Mosel von 2014 bis 2019 abgespielt hat, gab der Niederländer nicht. Oder vielleicht auch noch nicht. Denn am Montag hat der 50-Jährige, dem die Anklage vorwirft, so etwas wie der Manager in dem Cyberbunker gewesen zu sein, erst drei von insgesamt 15 Punkten seiner Einlassung vorgetragen. Im Mittelpunkt stand dabei, wie er überhaupt in Kontakt zu dem Hauptangeklagten, dem Niederländer Herman Johan X., dem Besitzer des Bunkers, gekommen ist und wie begeistert er von ihm und dessen „Vision“ gewesen sei. Von einem „Mini-Silicon-Valley“ an der Mosel sprach der ehemalige Marketingprofi. Und X. schilderte er als netten Mensch, als „IT-Genie“, zwar etwas „exzentrisch“, aber keineswegs kriminell und auch nicht zwielichtig.

EXTRA Über 200 000 Straftaten werden verhandelt Die Staatsanwaltschaft wirft den insgesamt acht Angeklagten Beihilfe zu rund 250 000 Straftaten vor. Angeklagt sind vier Niederländer, drei Deutsche und ein Bulgare. Sie sollen die illegalen Webseiten gehostet und so Beihilfe zu den von ihren Kunden begangenen Straftaten geleistet haben.