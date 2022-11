Tragischer Todesfall : Dackel wartet sieben Wochen lang bei toter Rentnerin – sie hatte sich verlaufen

Ein Dackel blieb mehrere Wochen bei seinem verstorbenen Frauchen, die vermisst wurde. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Lübtheen Es waren dramatische Stunden, die schließlich zu Wochen der Ungewissheit wurden. Niemand kann genau sagen, warum Hanne-Lore S. ums Leben kam. Aber man weiß, dass der treue Toby nicht von ihrer Seite gewichen ist.

Die tragischen Ereignisse nehmen am 8. September ihren Lauf, als Hanne-Lore S. das Haus verlässt. Sie will nur kurz mit ihrem Dackel Toby zum Tierarzt gehen und um die Mittagszeit wieder zurück sein. Doch beim Tierarzt wird sie nicht mehr ankommen. So schildert es die Bild, die über das Schicksal der Seniorin berichtet.

Die 78-Jährige lebt noch nicht lange bei ihrer Familie in Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern. In ihrem neuen Zuhause wartet die Familie an diesem Tag vergeblich auf die Rückkehr von Hanne-Lore S. Denn offenbar hat die Seniorin auf ihrem Weg völlig die Orientierung verloren. Was genau von diesem Zeitpunkt an passiert, weiß später niemand genau zu sagen – obwohl die Seniorin zunächst noch lange mit ihrer Familie in Kontakt steht.

Seniorin aus Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern verirrt sich

Am späten Nachmittag meldet sich Hanne-Lore S. per Telefon. Laut Bild teilt sie mit: „Ich habe mich verirrt, weiß nicht, wo ich bin.“ Über Stunden hinweg versucht die Familie herauszufinden, wo sich die Rentnerin befindet. Doch ihre Angaben am Telefon bleiben verwirrend. Sie gibt an, sie sei im Wald. Sie habe aber auch eine Fähre gesehen. Eine Gruppe von Männern sei ebenfalls in ihrer Nähe gewesen.

Nach einigen Stunden bricht der Kontakt ab. Eine groß angelegte Suchaktion bleibt ohne Ergebnis.

Dackel Toby wartet bei verstorbenem Frauchen

Erst 54 Tage später wird Hanne-Lore S. am Fluss Rögnitz gefunden. Landarbeiter entdecken eine verweste Leiche und einen bellenden Hund. Denn der treue Toby hatte sieben Wochen lang bei seinem verstorbenen Frauchen ausgeharrt. Dabei war die Rettung für die beiden scheinbar nahe. Etwa 100 Meter entfernt verlief eine Straße.

Bereits kurz nach ihrem Verschwinden soll die 78-Jährige verstorben sein, berichtet der Nordkurier. Die Polizei schließt ein Verbrechen aus.