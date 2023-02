Ausbildung : Neuer Zuwachs für Gastronomie und Handel

ARCHIV - 11.04.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Basthorst: Junge Köche arbeiten bei den Landesmeisterschaften des Gastro-Nachwuchses an ihren Speisen. Wie Handwerk, Handel und Industrie klagt auch das Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern zunehmend über fehlende Fachkräfte. (zu dpa: «Mangel an Berufsnachwuchs in MV verstärkt sich») Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Jens Büttner

Jungen Migrantinnen und Migranten lösen die Ausbildungsmisere in der heimischen Gastronomie. Dank ihnen ist die Zahl der Azubis um 30 Prozent gestiegen. Aber auch im Handel gibt es Fachkräftenachwuchs, Was dahinter steckt.

Während der Pandemie sind dem regionalen Gastgewerbe scharenweise die Fachkräfte weggelaufen. Nur wenige Betriebe konnten ihren Mitarbeiterstamm halten oder gar ausbauen. Nun scheint wieder etwas Licht am Ende des Tunnels zu sehen zu sein. Zumindest was die Ausbildungszahlen angeht, so haben hier im vergangenen Jahr rund 30 Prozent mehr junge Leute den Weg in Hotel, Küche und Service gefunden, um im Gastgewerbe eine Ausbildung zu starten. Aber auch im Handel bei den Verkäuferinnen und Verkäufern, einer zweijährigen Ausbildung im Handel, die gern auch als Vorstufe zur dreijährigen Ausbildung der Einzelhandelskaufleute gesehen wird, lag der Anstieg der Ausbildungsverhältnisse ebenfalls bei plus einem Drittel.