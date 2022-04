Berlin/Mainz : Impfpflicht kommt vorerst nicht – Impfzentren bleiben aber offen

Berlin/Mainz Keine Mehrheit für Impfpflicht ab 60. Bundesgesundheitsminister warnt vor „schwerem“ Herbst. Abgeordnete aus der Region waren überwiegend gegen eine Pflichtimpfung.

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) spricht von einem „fatalen Signal“, dass es vorerst keine allgemeine Impfpflicht in Deutschland geben wird. „Wir hätten in Deutschland eine allgemeine Impfpflicht dringend gebraucht, denn wir erwarten spätestens im Herbst eine weitere Welle. Sie wird wieder – insbesondere wegen des hohen Risikos für schwere Verläufe bei den ungeimpften über 60-jährigen Menschen – unsere Einrichtungen belasten“, sagte Hoch nachdem am Donnerstag alle Anträge im Zusammenhang mit der Impfpflicht gescheitert waren.