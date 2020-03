Gesundheit : Wissing über Milliardenpaket: „Wir nehmen Existenzängste sehr ernst“

Mainz Pressekonferenzen in Zeiten der Corona-Krise liefern auch ungewöhnliche Bilder. Weil die Staatskanzlei momentan nur Liveübertragungen des Südwestrundfunks zulässt und selber via Internetstream sendet, während Journalisten ihre Fragen per SMS schicken, sehen Zuschauer am Dienstag vor dem Fernsehbildschirm, wie Regierungssprecherin Andrea Bähner mit Mundschutz hinter Malu Dreyer (SPD) steht.

Der Grund: Weil die Ministerpräsidentin möglicherweise mittelbaren Kontakt zu einem Corona-Erkrankten hatte, gilt in der Staatskanzlei momentan höchste Sicherheitsstufe. Als Dreyer fertig gesprochen hat, wird ihr Pult aus dem Saal geräumt, auch die Triererin verlässt den Raum, erst dann dürfen die anderen Minister eintreten. Ob die Ministerpräsidentin sich mit dem Coronavirus angesteckt habe, wisse man in zehn Tagen. Vorher stellte Dreyer das Paket vor, dass die Folgen der Krankheit in Rheinland-Pfalz bekämpfen soll.