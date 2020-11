Registrierungspflichtiger Inhalt: Verkehrsserie : Das lange Ringen um die 25-Kilometer-Lücke in der Eifel

ARCHIV - ARCHIV:11.08.2018 Rheinland-Pfazl, Kelberg: zDie Autobahn A1 endet am 11.08.2016 bei Kelberg (Rheinland-Pfalz). Zwischen Kelberg und Blankenheim klafft eine Lücke von rund 25 Kilometern. Foto:Thomas Frey/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Thomas Frey

Daun/Euskirchen Von vielen ersehnt, von einigen abgelehnt: das Großprojekt A-1-Lückenschluss, an dessen Realisierung in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geplant wird.

Es ist einer der Dauerbrenner, was die großen Verkehrsprojekte in der Region angeht: der A-1-Lückenschluss zwischen den derzeitigen Autobahnenden in Dreis-Brück (Kreis Vulkaneifel) und Tondorf (Kreis Euskirchen). Nächster Prüfstein: Gelingt es wirklich, wie von Verkehrsminister Wissing in Aussicht gestellt, Baurecht für den rheinland-pfälzischen Teil zu erreichen? Und bis tatsächlich gebaut wird, kann es noch etliche Jahre dauern. Und nicht zu vergessen: Eine halbe Milliarde Euro müssten auch noch aufgebracht werden – mindestens.

Gut 25 Kilometer fehlen für eine durchgängige Autobahnverbindung zwischen Saarbrücken und Lübeck, aber wann es diese tatsächlich geben wird, kann allenfalls grob geschätzt werden. In den vergangenen Jahrzehnten beschuldigte man sich auf politischer Ebene regelmäßig gegenseitig, dass es nicht voran gehe. Tatsache ist: Egal ob schwarz, rot, gelb oder grün, in unterschiedlichsten Konstellationen wurde in Mainz, Düsseldorf und Berlin regiert – und passiert ist wenig. 2012 ist das vorerst letzte Teilstück zwischen den Anschlussstellen (AS) Gerolstein und Kelberg eröffnet worden.

Apropos Grün(e): Die Bundespartei hat kürzlich für Aufregung gesorgt mit der Forderung nach einem Moratorium für den Bau von Autobahnen und Bundesstraßen. Was Reaktion war auf die scharfen Proteste an der Haltung der Partei beim Ausbau der A 49 zwischen Kassel und Gießen, aber mit Blick auf die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im März und der Bundestagswahl im Herbst 2021 wurde natürlich auch in der Region genau hingehört. Denn würden die Grünen bei möglichen Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene auch den A-1-Weiterbau in Frage stellen, könnte das der nächste Stolperstein für den Lückenschluss sein.

Und nicht zu vergessen: Bis das Virus kam, wurde dank brummender Wirtschaft ein Steuereinnahmen-Rekord nach dem anderen verzeichnet. Was für eine prall gefüllte Bundeskasse, aus der der Lückenschluss finanziert würde, sorgte. Aber mit Corona sieht es nun völlig anders aus, die „schwarze Null“ ist Geschichte, mit milliardenschweren Paketen wollen Bund und Länder das Schlimmste für die Wirtschaft verhindern. Die langfristigen Folgen des bis dato nie gekannten finanziellen Engagements sind nicht abschätzbar. Könnten auch große Verkehrsprojekte wie der Lückenschluss auf der Kippe stehen, wenn kein Geld mehr da ist? Nicht auszuschließen. Aber bevor der erste Bagger anrollt, wird es noch etliche Jahre dauern.

Minister Volker Wissing (FDP) hält jedenfalls an dem fest, was er 2016 anvisiert hat: nächstes Jahr Baurecht für das Teilstück zwischen Kelberg und Adenau erreichen – auch wenn die Corona-Krise die Arbeit etwas gebremst habe. Und wie sieht es im Nachbarland aus? 2016 hatte der damalige SPD-Verkehrsminister Michael Groschek gemeinsam mit Wissing Baurecht 2021 auf NRW-Seite als Ziel genannt. Dann aber wurde die rot-grüne Regierung in Düsseldorf abgewählt, und die neue schwarz-gelbe Koalition verließ 2018 die gemeinsame Linie, als eine „optimierte Trassenführung“ vorgestellt wurde.Die neue Planung betrifft das rund zehn Kilometer lange Teilstück zwischen den AS Lommersdorf (NRW) und Adenau. Dort soll ein Bogen um das geschützte Haselhuhn gemacht werden. Außerdem ist ein knapp 600 Meter langer Tunnel geplant, damit ein großes Waldgebiet oberhalb des Ahrtals weniger durchschnitten wird. Das Risiko, im Fall von Klagen vor Gericht zu verlieren, sei so auf ein Minimum reduziert, hieß es aus Düsseldorf.

Was für Verwunderung bis Verärgerung auf rheinland-pfälzischer Seite sorgte, geht man dort doch davon aus, dass diese Umplanung mehrere Jahre Verzögerung kosten könnte und der wirkliche Lückenschluss in noch weitere Ferne rückt. Zudem geht man hüben wie drüben von Klagen gegen die Planungen aus. Naturschützer haben schon angekündigt, vor Gericht zu ziehen. Einen Marsch durch diverse Instanzen wird es aber nicht geben, denn 46 Bauvorhaben, darunter der Lückenschluss, werden ausschließlich vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt.

Bei Prognosen, wann der Lückenschluss vollzogen sein könnte, hat so mancher Politiker in den vergangenen Jahrzehnten ordentlich daneben gelegen. Umso vorsichtiger ist man geworden. Eine Verkehrsuntersuchung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) von 2019 geht davon aus, dass der A1-Lückenschluss 2030 umgesetzt ist – eine Angabe wie immer ohne Gewähr. Wie auch immer: Darauf warten, darauf verlassen kann sich niemand.

Die Spedition Ludwig hat seit gut 30 Jahren ihren Sitz im Gewerbegebiet auf dem Radersberg bei Dreis-Brück, also direkt am derzeitigen Autobahnende auf rheinland-pfälzischer Seite. „In Erwartung eines baldigen Lückenschlusses haben wir uns dort angesiedelt“, sagt Hans Ludwig. Passiert ist seitdem aber wenig, zwei Teilabschnitte wurden gebaut. Immer wieder habe es Ankündigungen gegeben, wie Ende der 1990er Jahre, dass es in zehn Jahren durchgehe bis Köln – Hans Ludwig hat aufgehört zu zählen.

Der Unternehmer beschäftigt rund 100 Leute, hat eine Flotte von mehr als 60 LKW und, wie er mit einem Augenzwinkern erklärt, „die eigene Autobahnabfahrt Ludwig.“ Erst vor Kurzem hat er Andy Becht, FDP-Staatssekretär im Mainzer Verkehrsministerium, getroffen. Der habe die Ankündigung von Minister Wissing, bis Mitte 2021 Baurecht erreichen zu wollen, wiederholt. „Die Worte hört ich wohl, allein mir fehlt der Glaube“, sagt der Spediteur. „Ich glaube es erst, wenn ich es sehe.“ Die Stadt Hillesheim könnte von der durchgängigen Autobahnverbindung insofern profitieren, als der Großteil des Schwerlastverkehrs aus der engen Ortsdurchfahrt verschwinden würde.

„Wenn der raus aus der Stadt wäre, würde dies spürbar zu einer Entlastung führen“, sagt der 1. Beigeordnete Gerald Schmitz. „Aber darauf warten, dass die Lücke geschlossen wird, wäre natürlich fahrlässig. Das hat die Stadt auch in der Vergangenheit nicht gemacht. Gerade erst hat der Stadtrat eine kurzfristige Lösung für den Schwerlastverkehr auf den Weg gebracht.“

Bis hierhin und (noch) nicht weiter: das Ende der Autobahn auf nordrhein-westfälischer Seite bei Tondorf. Foto: e_daun <e_daun@volksfreund.de>+SEP+e_daun <e_daun@volksfreund.de>

2012 für den Verkehr freigegeben: Das vorerst letzte Teilstück, das realisiert wurde, endet am Gewerbegebiet oberhalb von Dreis-Brück. Foto: TV/Stephan Sartoris

Logo_Verkehr_im_Raum_Trier. Foto: TV/Andre, Karsten