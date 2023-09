Um den richtigen Job zu finden Warum junge Leute nicht an einem Praktikum vorbeikommen

Meist ist es DER Türöffner für junge Leute in den Arbeitsmarkt und in ein Ausbildungsverhältnis: das Berufspraktikum. Und die meisten Schülerinnen und Schüler werden spätestens in der Mittelstufe oder den Abschlussklassen damit konfrontiert, Einblick in die Berufswelt zu bekommen. Doch was bringt das Praktikum überhaupt? Welche Lehren kann man daraus ziehen? Wie geht man vor? Und umgekehrt: Warum sollten Betriebe jungen Leute ein Praktikum anbieten?