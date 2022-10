Luxemburg : Steuern: 34 Tage Homeoffice für Franzosen

Luxemburg Ein Arbeitsbesuch der luxemburgischen Finanzministerin Yuriko Backes bei ihrem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire (Minister für Wirtschaft, Finanzen und industrielle und digitale Souveränität) hat bereits konkrete Folgen für die 117 000 französischen Grenzgänger:

Die Minister einigten sich nämlich „im Hinblick auf die baldige Unterzeichnung eines Zusatzabkommens zum Steuerabkommen auf die Modalitäten für die Erhöhung der Toleranzschwelle in Steuerfragen von 29 auf 34 Tage“. Entsprechend hat es die Luxemburger Regierung am Freitag mitgeteilt.

Demnach können also Grenzgänger, die in Frankreich wohnen und in Luxemburg arbeiten, künftig 34 Tage außerhalb Luxemburgs arbeiten, ohne in Frankreich steuerpflichtig zu werden. Es werde erwartet, dass dies ab dem 1. Januar 2023 gelten wird.