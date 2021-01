Reaktionen auf USA : Landespolitiker über US-Randale entsetzt – Auch in Ramstein demonstrieren Trump-Anhänger

Landespolitiker über US-Randale entsetzt – Auch in Ramstein demonstrieren Trump-Anhänger

Trier/Mainz Mit scharfer Kritik und Entsetzen haben rheinland-pfälzische Politiker auf den Sturm von Anhängern des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump auf das Kapitol reagiert.

Rechte Gewalttäter griffen die Demokratie dieser großen Nation an, schrieb Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf Facebook. Frieden, Freiheit und Demokratie müssten weltweit immer wieder aufs Neue verteidigt werden.

Ähnlich äußerte sich SPD-Landesvorsitzender Roger Lewentz. Er sei entsetzt und empört über die gefährlichen Bilder aus Washington. Gefährliche Antidemokraten und radikale Waffennarren hätten im Kapitol nichts zu suchen. Verantwortlich sei der, der diese Irren aufhetze, sagte Lewentz, ohne Trump namentlich zu nennen. „Ich zähle jeden Tag bis zur Amtsübernahme vom künftigen Präsidenten Joe Biden. Hoffentlich in einer friedlicheren politischen Atmosphäre“, so Lewentz wörtlich.

CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner und Landtagsfraktionschef Christian Baldauf äußerten sich ebenfalls sehr besorgt: „Dass dieser Angriff auf die Demokratie in den USA so möglich war, entsetzt uns, die verstörenden Bilder verdeutlichen: Donald Trump hat dieser Attacke auf die Herzkammer des Parlamentarismus mit seiner Kampagne gegen die rechtmäßige Präsidentenwahl den Boden bereitet. Sein verbales Anstacheln und Verharmlosen gewalttätiger Übergriffe schlägt jetzt in tatsächliche Gewalt seiner Anhänger um.“