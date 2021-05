Justiz : Wittlich: Demo vor JVA für inhaftierte „Querdenkerin“

Wittlich Vor der JVA Wittlich demonstrierten am Dienstagvormittag „Querdenker“ für die Freilassung einer in ihren Kreisen gefeierten Medizinerin aus der Region, die am Wochenende verhaftet wurde (unsere Zeitung berichtete).

Die Festnahme erfolgte, da die Angeklagte am letzten Prozesstag in Hermeskeil nicht erschienen war – weil sie wegen Herz-Kreislauf-Problemen nicht verhandlungsfähig gewesen sei, wie ein ärztliches Attest bescheinigte. Die zuständige Richterin wollte diese Diagnose von einem Amtsarzt bestätigt haben, was nicht funktionierte, weil die Angeklagte in ihrer neuen Wohnung im Kreis Bernkastel-Wittlich von der Polizei nicht angetroffen wurde. Daraufhin wurde ein Sicherungshaftbefehl gegen die Ärztin ausgestellt, der am Wochenende vollstreckt wurde. Die bis vor kurzem in Hermeskeil lebende 60-jährige Frau sei nach gesundheitlichen Problemen derzeit im Justizvollzugskrankenhaus Wittlich untergebracht, bestätigte ihre Pflichtverteidigerin Martha Schwiering am Montag. Mit dem Sicherungshaftbefehl will das Gericht sicherstellen, dass der am Hermeskeiler Amtsgericht laufende Prozess gegen die Medizinerin wie geplant fortgesetzt werden kann. Die Demonstranten behaupteten, der Haftbefehl sei aus verschiedenen Gründen „nicht gültig“. Zu solchen Behauptungen wollte sich die Anwältin der Inhaftierten am Dienstag allerdings nicht äußern.