Landtagswahl : Den Bundesparteien drohen einige Denkzettel

Steht in der Kritik: Großbritanniens Premierministerin Liz Truss Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

Berlin Drei Landtagswahlen gab es bisher in diesem Jahr. Im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Alle drei fanden unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges statt. Doch der Urnengang in Niedersachsen am kommenden Sonntag ist der mitten in der Energiekrise, inmitten von steigenden Preisen, hoher Inflation und vielen Ängsten unter den Bürgern.

Von Hagen Strauß

Immerhin können sechs Millionen Wahlberechtigte ihr Kreuz machen – damit könnte die letzte Landtagswahl in diesem Jahr auch zur Denkzettelwahl für die Bundesparteien werden.

SPD: Derzeit liegen die Sozialdemokraten um Stephan Weil in den Umfragen knapp vorne. Ein Verlust des Ministerpräsidenten-Postens in Niedersachsen wäre für die SPD im Bund aber ein herber Rückschlag. Verpasst Weil seine dritte Amtszeit, wird auch nach der Verantwortung von Kanzler Olaf Scholz und seiner Art des Regierens gefragt werden. Und wenn die größte Ampelpartei tiefer in die Krise rutscht, hat das Auswirkungen auf das Bündnis insgesamt, das zuletzt schon durch Streit und Fehler aufgefallen ist. Kann Weil hingegen Ministerpräsident bleiben, würde dies Scholz eindeutig nützen. Der Politikwissenschaftler und Redakteur der „Blätter für deutsche und internationale Politik“, Albrecht von Lucke, betont: „Wenn Weil gewinnt, dann nur aufgrund seines eindeutigen Vorsprungs bei den Kompetenz- und Sympathiewerten in Niedersachsen, aber sicherlich nicht aufgrund der Performance der Ampel-Koalition und ihrer SPD-Beteiligten.“

CDU: Bisher ist die Bilanz des neuen CDU-Chefs Friedrich Merz positiv: Zwei Siege in NRW und Schleswig-Holstein, eine derbe Niederlage im Saarland, die die Bundes-CDU aber den Parteifreunden an der Saar zuschieben konnte. Für Merz ist die Ausgangslage komfortabel. Schafft der bisherige Wirtschaftsminister Bernd Althusmann den Sprung auf die Eins, wäre dies nicht nur aus Sicht der Parteizentrale eine Überraschung. Merz könnte daraus auch einen Beleg für seine Arbeit als Oppositionsführer im Bundestag ableiten. Verliert Spitzenkandidat Althusmann hingegen, wäre auch dies „weit weniger ein Rückschlag für den neuen starken Mann der CDU“, sagt Politikexperte von Lucke. Zwar habe Merz mit seiner Aussage über den angeblichen Sozialtourismus ukrainischer Flüchtlinge „seiner Partei im Wahlkampf keinen Gefallen getan. Aber man wird ihm diese Niederlage nicht zurechnen“

Grüne: Sie können eher entspannt Richtung Niedersachsen blicken. Nicht nur, weil Stephan Weil sich nach der Wahl eine rot-grüne Koalition wünscht und auch noch andere Machtoptionen möglich sind. Die Grünen können laut Umfragen mit rund 16 Prozent rechnen, was eine Verdopplung des Ergebnisses von 2017 wäre. Der Trend würde dem Hoch auf Bundesebene entsprechen. Zuletzt lag man sogar vor der SPD. Für die Kräfteverhältnisse innerhalb der Ampel-Koalition ist das Abschneiden der Partei bedeutsam.

FDP: Durchaus möglich ist, dass die FDP diesmal an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert, was ein Debakel für den unter Druck stehenden Parteichef und Finanzminister Christian Lindner wäre. Drei herbe Niederlagen gab es bei den anderen Landtagswahlen. Sollte die FDP nicht ins niedersächsische Parlament einziehen, „hätte das enorme Auswirkungen auf die Bundespolitik“, so von Lucke. Entweder werde die FDP ihre Blockade-Politik noch verschärfen oder aber – „und das wäre zu hoffen“ – es könnte die Einsicht geben, dass man „aus der Rolle der Opposition in der Regierung austreten muss“. Die Folgerungen der FDP aus dem Niedersachsen-Ergebnis würden somit für die Bundespolitik die entscheidende Frage sein.

AfD: Im Westen war die AfD zuletzt auf dem absteigenden Ast, die Energiekrise hat den Trend umgekehrt – die Demoskopen führen die Partei in Niedersachsen im zweistelligen Bereich. Kommt es so, wird das den Rechtspopulisten Auftrieb geben.