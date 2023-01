Energie : Hohe Energiepreise: So reagieren Sie richtig

Hohe Energiepreise: So reagieren Sie richtig

Trier Strompreis-Erhöhung, Versorgungs-Kündigung und Möglichkeiten zur Einsparung: Die vier Energie-Expertinnen und -Experten der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hatten bei unserer TV-Telefonaktion einiges zu tun. Was unsere Leserinnen und Leser wissen wollen.

Drastische Preiserhöhungen und damit größere Abschläge für die Energieversorgung erleben derzeit viele Menschen. Doch was tun, wenn man die Telefonrechnung nur noch schwer zahlen kann, Versorgungsverträge gekündigt werden?

SILKE MÜLLER-THÖNISSEN, Honoraranwältin der Verbraucherzentrale und spezialisiert auf Energierecht: Ich empfehle Ihnen zunächst zu prüfen, ob eventuell noch eine Preisgarantie besteht, denn diese verbietet eine Preiserhöhung; in diesem Fall sollte man den Stromanbieter zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung auffordern.

Sollte es eine solche Preisgarantie nicht geben, kann man die Sonderkündigung aufgrund der Preiserhöhung erklären und zu einem anderen Anbieter wechseln, womöglich kommt hier aber auch die Rückkehr zum Grundversorger in Betracht – oft sind die Preise dort günstiger als die der am Markt angebotenen Sonderverträge. Bei dem Vergleich der Preise ist zu berücksichtigen, dass die Strompreisbremse ab März 2023, aber mit Rückwirkung zum Januar 2023 greift, wonach 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs mit 40 Cent je Kilowattstunde und die übrigen 20 Prozent zum vereinbarten Preis abgerechnet werden.

MÜLLER-THÖNISSEN : Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Bestätigung der Kündigung. Man sollte ein Beschwerdeschreiben an den Anbieter übersenden; dies mit der Aufforderung unter Fristsetzung, die Kündigung nunmehr zu bestätigen. Bleibt ein solches Schreiben ergebnislos, empfehle ich die Einschaltung der Schlichtungsstelle Energie.

Was kann ich tun, wenn ich meinen Anbieter nicht erreichen kann oder er sich nicht zurückmeldet?

MÜLLER-THÖNISSEN : Ich empfehle Ihnen auch zu Beweiszwecken eine schriftliche Aufforderung mit einer Fristsetzungen an den Anbieter zu versenden. Sollte weiterhin nichts passieren, schalten Sie die Schlichtungsstelle Energie ein.

HENRIK EGLI, HONORARANWALT FÜR ENERGIERECHT: Innerhalb laufender Vertragsverhältnisse dürfen die Unternehmen die Preise nur soweit erhöhen, um ihre Mehrkosten zu decken, und nicht, um den Gewinn zu maximieren. Ob bei den Preiserhöhungen diese Voraussetzungen erfüllt werden, kann ein Außenstehender nicht beurteilen, da die Kalkulationsgrundlagen der Unternehmen nicht bekannt sind. Bei Preiserhöhungen auf 55 oder 60 Cent je Kilowattstunde habe ich aber meine Zweifel, ob hier nicht Missbrauch getrieben wird zu Lasten der Allgemeinheit, die die Differenz zu den 40 Cent aus der Strompreisbremse tragen muss. Das Bundeskartellamt hat das Recht, dies zu überprüfen, dann müssten die Unternehmen die Zulässigkeit der Erhöhungen beweisen. Ich halte es aber für unwahrscheinlich, dass das Kartellamt in großem Stil Überprüfungen vornehmen wird, allein schon deshalb, weil das Personal dafür fehlen dürfte.

EGLI: Wie beschlossen sollen auch Ölkunden entlastet werden dergestalt, dass für Käufe im Jahr 2022, die doppelt so teuer waren wie ein Preismittel aus 2021, für den Teil, der das Doppelte übersteigt, eine Hilfe von 80 Prozent gewährt wird. Es ist allerdings noch nicht beschlossen, wie, wann und wo die Hilfen beantragt werden können. Hier empfehle ich, regelmäßig die Internetseite der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz aufzusuchen (www.vz-rlp.de), da dort die Entwicklungen auf dem Energiemarkt zeitnah aktualisiert werden.

Im Falle einer Kündigung will mich Eo.n in die teure Ersatzversorgung stecken. Was heißt das für mich?