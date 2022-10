Ampel-Zoff in der Energiekrise : Der Atomkraft-Streit schwelt, die Zeit drängt

Mitten in der akuten Energiekrise streitet die Ampel-Koalition noch immer über die weitere Nutzung der Atomkraft. Besonders zwischen FDP und Grünen kracht es. Der Bundeskanzler stellte zwar eine schnelle Klärung in Aussicht. Wie diese konkret aussieht, blieb am Donnerstag zunächst offen.

In der Ampel-Koalition herrscht weiter Streit über die künftige Nutzung der Atomkraft in Deutschland. Die Zeit drängt. Um die zwei süddeutschen Meiler Isar 2 und Neckarwestheim über den 31. Dezember hinaus weiterbetreiben und in eine Notreserve überführen zu können, muss sehr schnell der entsprechende Gesetzesentwurf im Bundeskabinett und Bundestag beschlossen werden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellte zwar eine schnelle koalitionsinterne Klärung in Aussicht. „Sie können sicher sein, dass wir in Kürze damit fertig sind“, sagte Scholz am Mittwoch in Berlin. Doch wie die Lösung konkret aussehe n wird, ist weiter unklar.

Am Donnerstagabend wollten nach Informationen unserer Redaktion Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) in einer Konferenzschaltung mit Vertretern von E.ON, EnBW und RWE beraten.

Besonders zwischen Grünen und FDP herrscht in der Atomkraft-Frage ein grundlegender Dissens. Die Grünen folgen den Plänen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der die zwei AKW in Bayern (Isar 2) und Baden-Württemberg (Neckarwestheim) für den Notfall bis Mitte April 2023 in Reserve halten will. Allerdings lehnen die Grünen eine Laufzeitverlängerung und die Beschaffung neuer Brennstäbe kategorisch ab. Auch die SPD sieht das so. Anders die FDP. Sie will alle drei noch aktiven Kraftwerke, also auch das AKW Emsland in Niedersachsen, bis 2024 weiterbetreiben. Sie argumentiert mit einer weiteren Absicherung in der aktuellen Energiekrise und einer Senkung des Strompreises durch mehr Angebot.

Laut Kanzler Scholz sei es in der Koalition „überhaupt nicht strittig“, dass die Möglichkeit geschaffen werde, dass „insbesondere die beiden süddeutschen Atomkraftwerke“ weiterbetrieben werden können. Es gehe jetzt vor allem darum, zu klären, welche konkreten rechtlichen Bedingungen nötig seien, was genau gemacht werde und wie schnell das gehe, so Scholz.

Nach Aussage von Finanzminister Christian Lindner (FDP) solle der Dissens zunächst auf Regierungsebene gelöst werden, bevor die Regierung eine Formulierungshilfe für die entsprechenden Gesetzesänderungen an die Regierungsfraktionen im Bundestag weiterleiten werde. Lindner sagte am Rande der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds in Washington, die Auflösung des Streits „läuft im üblichen kollegialen Geist“ der Ampel-Parteien. Man werde „aus der Sache heraus“ entscheiden, antwortete Lindner auf die Frage, ob es ein Tauschgeschäft zwischen FDP und Grünen geben könne. Mehr sei dazu nicht zu sagen. Ob die FDP etwa dem Tempolimit zustimmen würde, wenn im Gegenzug mehr als zwei AKW weiterlaufen würden, hat er damit weder bestätigt noch dementiert.

Zuvor hatte Wirtschaftsminister Habeck erneut Druck gemacht. „Die Zeit läuft uns davon“, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Berlin. Er verwies darauf, dass beim bayerischen Kraftwerk Isar 2 Wartungsarbeiten an einem Ventil nötig seien, damit es über das Jahresende hinaus weiterlaufen kann.