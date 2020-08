Landtag : Licht aus im Landtag

Er posiert noch mal in Mainz am Rhein, ist künftig aber wieder häufiger an der Mosel zu sehen: Der Brauneberger (Kreis Bernkastel-Wittlich) Alexander Licht gibt nach 29 Jahren sein Mandat im Landtag auf. Foto: TV / Florian Schlecht/Florian Schlecht

Brauneberg/Mainz Der Brauneberger CDU-Abgeordnete gibt sein Mandat ab, das er mehr als 10 000 Tage ausfüllte. Was bleibt? Der einstige Winzermeister erinnert sich am letzten Tag im Parlament an ein 20-Mark-Knöllchen zum Start und wie er die Landesregierung in einer Bernkastel-Kueser Eisdiele in die Krise stürzte.

Als Alexander Licht 1991 erstmals als stolzer und doch nervöser Landtagsabgeordneter von der Mosel nach Mainz fuhr, endete der erste Eindruck in der großen weiten Politikwelt im Frust. „Es gab nichts zu essen, ein Knöllchen von 20 Mark, und alle kochten auch nur mit Wasser“, sagt der Brauneberger (Kreis Bernkastel-Wittlich) und lacht versöhnlich.

Selbst wenn es tatsächlich nur Wasser ist, mit dem Landtagspolitiker kochen, stand kaum jemand so lange am Herd wie Alexander Licht. Mehr als 10 690 Tage lang arbeitete der CDU-Politiker als Abgeordneter im Landtag. Gestern räumte er sein Büro auf, karrte 16 volle Aktenordner zur Nürburgring-Affäre zum Fraktionsgeschäftsführer, hielt seine abschließende Rede zum Flughafen Hahn, in der er Innenminister Roger Lewentz (SPD) als „Großprojekt-Versemmler“ tadelte. Heute geht Licht dann in seinen letzten Tag als Abgeordneter, ehe er sein Mandat im Wahlkreis Mosel-Hunsrück abgibt, das er immer direkt gewann.

Licht aus im Landtag. Ist er traurig darüber? „Nein, ich gewinne viel, kann mich mehr um meine drei Kinder mit Schwiegerkindern und vier Enkel kümmern“, sagt der 67-Jährige. Treu bleiben will er der Politik als Kreispolitiker in Bernkastel-Wittlich. Dem Landtag wird Licht dagegen als politischer Spürhund fehlen, der die Landesregierungen hartnäckig verfolgte, indem er nach Pannen suchte.

Beim Nürburgring, wo er der SPD noch heute „Manipulation beim Verkauf“ vorwirft, agierte Licht als unangenehmer Fragesteller im Untersuchungsausschuss. Beim Flughafen Hahn und dem gescheiterten Verkauf an SYT brachte Licht nach eigenen Angaben erst den Stein ins Rollen, den chinesischen Hochstapler zu entlarven.

Ein Pilot, der regelmäßig Fracht von Fernost an den Hahn flog, habe in einem Morbacher Hotel an der Theke damit geprahlt, wer da den Hahn wirklich kaufen wolle. „Bekannte haben mich direkt angerufen und mir die Geschichte erzählt. Mir war schnell klar: Das ist eine Luftnummer“, sagt Licht. Das erzählte er auch einem Journalisten vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mit dem er sich in einer Eisdiele in Bernkastel-Kues traf.

Wenig später reiste die ARD mit einem Fernsehteam zur Adresse des angeblich vermögenden Hahn-Investors nach Shanghai – und landete in einer Reifenfirma. Es war der Anfang eines Skandals, in dem der Verkauf an SYT scheiterte und die Landesregierung monatelang in den Negativ-Schlagzeilen stand.

Auch abseits der Großprojekte verschont Licht die Landesregierung nicht mit Kritik. Die Finanzlage überschuldeter Kommunen sei „nicht trotz, sondern wegen Malu Dreyer so schlecht, weil wegen der Ministerpräsidentin innerhalb der Regierung doch keiner mehr kontrolliert und widerspricht“, behauptet er. Zu wenig Geld fließe in den Tourismus, wo Rheinland-Pfalz bei Wachstumszahlen seit Jahren zu den bundesweiten Schlusslichtern gehöre. Unmöglich sei, dass es in vielen Regionen des Landes an einem Handyempfang fehle.

Trotz der Kritik am Land sagt Licht über sich: „Ich benenne Missstände hart in der Sache, nehme kein Blatt vor den Mund. Trotzdem verliere ich nie den Menschen aus den Augen. Ich kann jeden politischen Zank aushalten, wenn es nicht persönlich wird.“

Der CDU-Mann von der Mosel erlebte die härtesten Attacken gegen ihn, als ihn die Regierungsfraktionen wegen angeblich unzulässiger Sponsoringzahlungen der Flughafengesellschaften von jährlich 43 500 Euro an den Hunsrücker Handballverein HSG Irmenach-Kleinich-Horbruch stellen wollte, bei dem Licht Vorsitzender des Fördervereins war. Licht sagt, er habe aus seinem Amt nie politische Vorteile gezogen. „So verlief der Vorwurf auch im Sande“, sagt er.

Bitter war für ihn, seit 1991 mit der CDU in der Opposition zu sitzen. „Ich hätte schon gerne regiert“, sagt Licht, der auch als Ministerkandidat galt. Groll hege er aber nicht. Als Abgeordneter habe ich auch in der Opposition viel erreicht beim Bau der Hochmoselbrücke und bei manchem Kreisel in der Region, wo der LBM zunächst ,Nein‘ sagte und dann doch einschwenkte“, sagt Licht.

Zuversicht äußert der Brauneberger, dass die künftige CDU-Generation wieder das Land regieren werde. Spitzenkandidat Christian Baldauf räume er 2021 beste Chancen auf den Wahlsieg ein, am liebsten in einer Koalition mit den Liberalen („Die FDP steht uns am nächsten, mit Daniela Schmitt noch zweimal mehr als mit Volker Wissing, den ich für einen Exzentriker halte“). Licht über Baldauf: „Der bundespolitische Trend spricht für ihn. Er darf natürlich nicht einen A2-Plan machen wie Julia Klöckner 2016, dem ich widersprochen habe. Auch wenn sie es nicht so meinte: Für Beobachter sah es so aus, als würde sie sich in der Flüchtlingskrise gegen die Kanzlerin stellen.“ Licht bezeichnet sich dennoch als engen Vertrauten von Klöckner. „Wir sagen uns halt die Meinung ins Gesicht.“

Klöckner habe wiederum die Lager der CDU geeint, die seit dem Sturz von Ministerpräsident Bernhard Vogel gespalten gewesen sei. „Ich habe Hans-Otto Wilhelm immer gesagt, dass er ein Agreement mit Bernhard Vogel hinbekommen muss, weil alles andere auf Dauer der Partei schadet. Damit habe ich leider recht behalten“, sagt Licht, der begeisterter Rennradfahrer ist und über den Fraktionskollegen sagen, er verzichte häufig auf sein Mittagessen, könne dafür aber auf einen Schlag mal ein oder zwei Tafeln Schokolade essen.

Wie wichtig ein reibungsloser Übergang ist, den er nun der aus Ürzig stammenden Karina Wächter als Nachfolgerin ermöglicht, lehrte ihn sein Vater. Der machte Licht mit gerade mal 24 Jahren zum Chef des familiären Winzerbetriebs. „Er sagte mir: ,Jung, jetzt hostet geleert, jetzt misst es och‘“ erzählt Licht und schreibt dem Reporter den Satz sicherheitshalber direkt ins Tablet, weil der dem CDU-Politiker gesteht, keinerlei Ahnung von der Schreibweise auf Platt zu haben.

Auch wenn Licht den Betrieb später verpachten sollte – das Mandat als Abgeordneter kostete zu viel Zeit – überzeugte er als Winzer. In der Geschichte der Brauneberger Juffer, so erzählt Licht mit leuchtenden Augen, habe es nur einen einzigen geernteten Eiswein gegeben. „1983 war das, weil ich mich gegen meinen Vater durchgesetzt habe und es im November glücklicherweise minus elf Grad kalt war, als ich den Glauben an das Gelingen selber schon fast verloren hatte“, sagt Licht und lacht.

160 Liter habe er nach erfolgreicher Ernte in kleine Flaschen abgefüllt, das Stück zu 45 Mark, so selten wie eine Mauritius. „Zwei drei Flaschen habe ich noch, die ich nur zu besonderen Anlässen öffne.“