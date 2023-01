Auch Luxemburger sollen Mittäter sein : Drohende Haft für Hells Angels-Anführer: Deutscher und 46 angeklagte Mittäter in Madrid vor Gericht

Drohende Haft für Hells Angels-Anführer: Deutscher und 46 angeklagte Mittäter in Madrid vor Gericht

Der Anführer einer Hells Angels-Gang, der deutsche Staatsbürger Frank Hanebuth (l) kommt zum Nationalen Gericht in San Fernando de Henares, in der Nähe von Madrid, Spanien. Foto: dpa/Paul White

Madrid Dem Deutschen Hells Angels-Anführer Frank Hanebuth wird unter anderem die Leitung einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und illegaler Waffenbesitz vorgeworfen. Diese Strafe könnte ihm drohen.

Der Anführer einer Hells Angels-Gang, der deutsche Staatsbürger Frank Hanebuth, steht vor dem Nationalen Gericht in San Fernando de Henares, in der Nähe von Madrid, Spanien. Ein europäischer Anführer der Hells Angels steht in Madrid vor Gericht, weil er ein Chapter der kriminellen Biker-Gang auf der spanischen Ferieninsel Mallorca geleitet hat. Die Staatsanwaltschaft fordert eine 13-jährige Haftstrafe für Frank Hanebuth, dem unter anderem die Leitung einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und illegaler Waffenbesitz vorgeworfen werden. Er steht zusammen mit 46 Mittätern aus Luxemburg, der Türkei und dem Vereinigten Königreich vor Gericht, von denen die ranghöchsten mit bis zu 24 Jahren Haft rechnen müssen.