US-Militär : Fast 100 Millionen Euro vom Bund für Airbase-Ausbau

Das US-Militär plant den Umzug der Militärangehörigen vom Militärstützpunkt im britischen Mildenhall nach Deutschland bis zum Jahr 2028. In Spangdahlem soll der 352. Special Operation Wing, eine Einheit für Sondereinsätze, seine neue Heimat bekommen. Zu ihr gehören 20 Flugzeuge der Typen Boeing-Bell CV-22 Osprey und Lockheed MC-130J Commando II. Rund 2500 Militär- und Zivilangehörige ziehen mit der Einheit in die Eifel. Zurzeit ist auf der Airbase in Spangdahlem die F-16-Kampfjet-Staffel des 52. Jagdgeschwaders mit rund zwei Dutzend Flugzeugen stationiert. Ihr gehören mehr als 4000 Militärangehörige und rund 1000 Zivilbeschäftigte an.

Die Flugzeugstaffel ist Teil des US Special Operations Commands (USSOCOM), eines Teilstreitkräfte übergreifenden Spezialverbands, der zur Terrorismusbekämpfung eingesetzt wird. Mit dem Transportflugzeug des Typs Lockheed MC-130J Commando II werden Spezialeinsätze geflogen. Über eine Rampe können mitgeführte Fahrzeuge und Schlauchboote an Fallschirmen abgeworfen werden. Beide Flugzeugtypen werden von der 352. Special Operation Wing für Such- und Rettungseinsätze genutzt.

In Ramstein werden Tankflugzeuge des Typs Boeing KC-46 Pegasus stationiert. Sie ersetzen die bislang von Mildenhall aus eingesetzten Tankflugzeuge des Typs Boeing KC-135 Stratotanker – die mit über 50 Jahren ältesten noch aktiven Flugzeuge der US-Airforce.