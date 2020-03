„Ein Lied für Jetzt“ : Die Ärzte singen humorvoll gegen Corona-Langeweile und kündigen neues Album an (Video)

Foto: dpa/Axel Heimken

Die Ärzte haben von zu Hause aus ein Lied über den Umgang mit den Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus veröffentlicht. In dem Video deuten sie unter anderem an, dass sie an weiteren Songs arbeiten.

Drei kraftvolle Stimmen, drei Gitarren und eine Rolle Klopapier – das sind die Zutaten, die Die Ärzte für ihr Video zu dem Song „Ein Lied für Jetzt“ benutzt haben. Mit einem humorvollen Unterton singen sie über die Corona-Krise: „Ich sitze zu Hause und langweile mich, Klopapier und Nudeln sammle ich nicht.“

Bela stellt währenddessen eine Rolle Klopapier ins Bild, Hobbyfotograf Farin blättert in einem Fotoband. Die drei wechseln sich ab mit Singen und Gitarre spielen. Und ganz nebenbei weisen sie mit einem Schild auf die Problematik der Flüchtinge hin, die im Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos festsitzen.

Grundsätzlich ist die Botschaft des Songs aber positiv: „Das bisschen Quarantäne ist nicht die schlimmste Sache der Welt“ – soll heißen: Das schaffen wir schon irgendwie.