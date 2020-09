Umwelt : Von wegen ewiges Eis!

Trier Die Alpengletscher schmelzen rasant. Entsetzt berichtet ein Trierer Geograf davon, was er im Urlaub zu sehen bekam.

So manchem, der 2020 Urlaub in den Alpen verbracht hat, könnte es ähnlich ergangen sein wie Richard Ladwein. Als „erschreckend“ bezeichnet der Trierer Geograf das Bild, welches sich ihm in Österreich bot. Aktuelle Medienberichte zeigen allerdings, dass es in der Schweiz oder in Deutschland nicht besser aussieht: Die Alpen-Gletscher schmelzen nach einem heißen Sommer rasant – riesige Schmelzwasserflüsse stürzen in die Täler. In den vergangenen Jahrzehnten hat das vermeintlich ewige Eis sehr viel seiner Fläche eingebüßt.