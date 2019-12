Bildung : Gähnen gestrichen

Zu wenig geschlafen? Darunter leide die Leistung von Schülern, warnen Forscher. Foto: dpa/Patrick Pleul

Trier/Mainz/Alsdorf Schlafforscher sagen, es sei gesünder, den Unterricht erst nach 8.30 Uhr starten zu lassen. Wo in Rheinland-Pfalz Tests fehlen, experimentiert eine Schule in einem Nachbarland drauf los.

Will ein Unternehmen neue Mitarbeiter ködern, setzt es immer häufiger auf Gleitzeit. Wer will, kommt morgens um acht Uhr zur Arbeit, kann Nachmittags heim und noch Tennis spielen. Und wer gerne länger schläft, sitzt erst um elf Uhr im Büro und sitzt abends pünktlich zum Fernsehkrimi auf der Couch. Was in der Arbeitswelt längst klappt, testet ein Gymnasium in Nordrhein-Westfalen längst bei Schülern – die Gleitzeit. In Alsdorf bei Aachen können Oberstufen-Schüler seit Jahren entscheiden, ob sie zur ersten oder zur zweiten Stunde kommen.

Bundesweit ist das ein Kuriosum.Weil die Schule nach einem besonderen pädagogischen Konzept lehre, nach dem sich Schüler ihren Unterricht selber einteilen und verpassten Stoff in einer Freistunde oder nach Unterrichtsschluss nachholen können, sei Gleitzeit möglich, erzählt der stellvertretende Schulleiter Martin Wüller. „Die Schüler sind begeistert von dem Konzept“, sagt er.

In Rheinland-Pfalz sind dem Bildungsministerium Modellprojekte mit einem späteren Unterrichtsbeginn „nicht bekannt“, wie es auf Anfrage unserer Zeitung heißt. Es gebe derzeit keine Bestrebungen, die Vorschriften im Land zu ändern.

Geht es nach dem Hans-Günter Weeß von der rheinland-Pfälzischen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, sollten sich auch Schulen im Land ein Vorbild an Alsdorf nehmen. Bei Jugendlichen ab dem zwölften Lebensjahr verschiebe sich der Schlafrhythmus nach hinten. „Genetisch, nicht weil sie noch bis in den späten Abend vor dem Computer sitzen oder in die Disko gehen“, sagt Weeß, der am Pfalzklinikum in Klingenmünster arbeitet. Beim durchschnittlichen jungen Mann um die 20 Jahre liege die Mitte der nächtlichen Schlafperiode bei 5.30 Uhr. Heißt für den Forscher: „Viele Pubertierende sitzen um acht Uhr völlig übermüdet im Unterricht und können nicht ihre volle Leistung bringen.“ In Ländern, wo die Schule erst gegen neun Uhr beginne, seien Schüler aufmerksamer und psychisch stabiler. Weeß fordert daher einen Wandel der Schlafkultur – und eine Abkehr vom schlechten Ruf des Schlafs, der sich in Spott wie „Schlafmütze“ und „Langschläfer“ zeige.

Gymnasiallehrer in Rheinland-Pfalz sehen späteren Unterricht kritisch. „Die Konzentration ist über den ganzen Tag hinweg keine Gerade, sondern eine Kurve, die rauf und runter schwankt“, sagt Cornelia Schwartz, Landeschefin des Philologenverbandes. Sie argumentiert, dass „Schüler abends auch später ins Bett gehen, wenn die Schule später anfängt“. Der Effekt des längeren Schlafens verpuffe so. Um im Unterricht wach zu sein, sei es sinnvoller, „das Smartphone nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen“. Regionalelternsprecher Reiner Schladweiler sagt wiederum, ein späterer Unterrichtsstart scheiterte „am schlechten Busverkehr“. Der Trierer AfD-Landeschef Michael Frisch sagt: „Vor allem dürfte eine Umsetzung dieser Forderung trotz mancher durchaus bedenkenswerter Aspekte an der Lebensrealität heutiger Familien scheitern. Denn die meisten Eltern sind heute in Vollzeit berufstätig und daher auf einen frühen Schulbeginn angewiesen.“

Die Landesschülervertreter fordern dagegen einen „flexiblen Schulbeginn“, der es Schülern ermögliche, ihre Unterrichtszeiten selber festzulegen.Klingt ein wenig nach dem Experiment im nordrhein-westfälischen Alsdorf, das Münchner Chronobiologen Eva Winnebeck und Till Roenneberg über Schlafprotokolle und Interviews mit Schülern nun ausgewertet haben. Das Ergebnis: „Durch die Bank“ hätten Schüler angegeben, „besser zu schlafen und auch in der Schule konzentrierter zu sein“.