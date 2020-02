Rentenreform : Warum die Grundrente im Alter besonders Eifelern helfen soll

Viele Rentner gehen am Stock – auch finanziell. Die Grundrente soll ihnen helfen, nicht in der Armut zu landen. Doch Gewerkschaftern reicht das neue Gesetz nicht aus. Sie sehen noch weitere Baustellen. Foto: dpa-tmn/Malte Christians

Bitburg/Mainz Frauen in Bitburg-Prüm haben landesweit bislang die niedrigsten Ansprüche, zeigen Zahlen des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

Wer jeden Monat mit 529 Euro über die Runden kommen muss, freut sich, wenn er eine niedrige Miete, die nötigsten Einkäufe und Strom bezahlen kann. Auf dem Konto bleibt dann oft kein kümmerlicher Cent übrig. 529 Euro sind genau die Summe, die eine Frau im Eifelkreis Bitburg-Prüm im Jahr 2016 noch im Schnitt bekam, als sie Rentnerin wurde. In Rheinland-Pfalz ist das der niedrigste Wert im Rentenreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes. DGB-Landeschef Dietmar Muscheid lobt daher die neue Grundrente, von der besonders Rentner im ländlichen Raum profitieren könnten. Wie Frauen, denen Erziehungszeiten für Kinder angerechnet würden. „Es ist eine Frage des Respekts vor der Lebensleistung eines jeden Einzelnen, dass Menschen im Alter nicht zum Sozialamt müssen, wenn die Rente trotz jahrelanger Beiträge nicht reicht“, sagt er.

Wie viele Rheinland-Pfälzer von der Grundrente ab 2021 profitieren können, darüber liegen dem Land bislang keine Zahlen vor. Der jüngste DGB-Rentenreport, der auch die niederschmetternden Zahlen für den Eifelkreis Bitburg-Prüm beinhaltete, berechnete in Rheinland-Pfalz eine durchschnittliche Altersrente für Männer von 1148 Euro, für Frauen von 575 Euro. 76,4 Prozent der Frauen und 36,3 Prozent der Männer verdienten danach weniger als 900 Euro und lagen unter der Gefährdungsschwelle zur Armut von 996 Euro. In diesem Frühjahr will die Gewerkschaft neue Zahlen zum Rentenreport vorlegen. Geht es nach Muscheid, warten düstere Aussichten. „Es deutet sich leider an, dass die Werte bei den Bezügen eher schlechter als beim letzten Mal sind“, sagt der DGB-Landeschef. Die Gewerkschaft spricht auch von 160 000 Menschen im Land, die derzeit in Vollzeit arbeiten und von ihrem Lohn nicht auskömmlich leben können.

An der Grundrente äußert Muscheid zugleich Kritik. Es sei bedauerlich, dass CDU und CSU weitere Abschläge und die Forderung nach einer Einkommensprüfung durchsetzen konnten, tadelt der Gewerkschafter. Die Grundrente sei auch „Behandlung des Symptoms, nicht der Ursache“. Altersarmut werde durch Erwerbsarmut provoziert, sagt der Gewerkschafter, der auf einen einen Mindestlohn von zwölf Euro plus X pro Stunde pocht. Die nachlassende Tarifbindung müsse gestoppt werden, wobei Muscheid auch die Politik in die Verantwortung nimmt. „Es ist Versagen der Politik und ein Anachronismus, öffentliche Aufträge an die Firmen zu vergeben, die das niedrigste Angebot machen. Das ist aberwitzig, denn so werden schlechte Arbeitsbedingungen mit Steuergeld ermöglicht und wer dadurch wenig verdient, den muss der Staat dann wieder an anderer Stelle unterstützen“, schimpft Muscheid. Aufträge müssten alleine an solche Unternehmen gehen, die nach tariflichen Regeln zahlen.