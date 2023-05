Öko 2023 - Bauen und Sanieren Die Öko in Trier: Warum Heizen das große Thema auf der Messe wird

Jörg Bolsch, Obermeister der Sanitär-, Heizung- und Klima-Innung Trier-Saarburg, macht sich auf einen Ansturm von verunsicherten Verbraucherinnen und Verbrauchern zur Messe „Öko 2023 – Bauen und Sanieren“ gefasst. Schon seit Wochen steht bei ihm und seinen Berufskollegen das Telefon nicht still: Seit klar ist, dass Hausbesitzer beim geplanten Gebäudeenergiegesetz der Bundesregierung aufgefordert sind, auch selbst in den Klimawandel investieren zu müssen, werden die Heizungsexperten quasi überrannt. „Viele wollen von uns Installateuren DIE Lösung für ihr Haus. Die habe ich aber nicht. Und zu den Kosten weiß ich erst recht nichts, wenn noch keine Förderung steht. Denn erst mal muss ich ja wissen, was es für ein Haus und was es für ein Besitzer ist“, sagt Bolsch.