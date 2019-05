Kindebetreuung : Das große Kita-Missverständnis

Mainz/Trier Malu Dreyer wirft CDU falsche Angaben vor und fordert Entschuldigung.

Ministerin Stefanie Hubig (SPD) hatte sich vorgenommen, im Bildungsausschuss alle Zweifel an ihrem neuen Kita-Gesetz auszuräumen. In Sachen Finanzierung ist ihr das auch gelungen. „Dieses Gesetz ist seriös finanziert. Unsere Mittel kommen aus dem allgemeinen Haushalt“, begann die Juristin ihren Vortrag. „Sie sind verstetigt und damit dauerhaft.“ Man habe weder „getrickst noch sonst etwas“. Die harsche Kritik der Opposition hat sie sichtlich getroffen. Umso zufriedener nickte sie, als auch Rechnungshofpräsident Jörg Berres ihr beipflichtete: „Die zusätzliche Summe kommt nicht aus dem Landesfinanzausgleich. Ich bedanke mich für die Klarstellung.“

Hubig erklärte, warum es nur bei den 13,1 Millionen Euro, die die Kommunen in Kita-Küchen investieren dürfen, eine klare Festlegung gab: „Das war der erklärte Wille der kommunalen Spitzen. Sie wollten es schwarz auf weiß.“ Die weiteren rund 68 Millionen sind nicht explizit aufgeschlüsselt, weil sie erst im Haushalt 2021, der noch nicht aufgestellt ist, fällig werden. Der vermeintlich nächste Zoff zwischen Berres und der Landesregierung entpuppte sich so als Missverständnis.

Eins, das in dieser Woche aber reichlich Wirbel entfacht hatte. CDU-Fraktionschef Christian Baldauf hatte vom Land gefordert, den Gesetzprozess sofort zu stoppen. Er sprach von „Schwindel“ und „Rosstäuscherei“. Das verärgert Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), die gegenüber unserer Zeitung eine Entschuldigung fordert. Die Triererin sagt: „Wir definieren den Mindeststandard für Betreuungszeiten und wir sagen auch, wer über Mittag in der Kita bleibt, muss eine Verpflegung erhalten. Wenn die CDU das nicht will, soll sie das offen sagen, statt mit falschen Zahlen zu argumentieren. Ich erwarte, dass die CDU richtigstellt, dass sie ihre schweren Vorwürfe gegen die Landesregierung auf einer falschen Annahme aufgestellt hat. Das ist für mich Ausdruck politischer Glaubwürdigkeit.“ Sie wünsche sich, dass bei den parlamentarischen Beratungen Kinder, Eltern und Erzieher im Mittelpunkt stünden.