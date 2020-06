Kirche : Jörg Weber als Superintendent bestätigt

Superintendent Jörg Weber Foto: Jörg Weber/privat

Trier (red) Die Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises Trier hat im Zuge der turnusgemäß alle vier Jahre erfolgenden Neukonstituierung der Gremien in der Evangelischen Kirche im Rheinland am Samstag getagt – aus aktuellem Anlass fand die Kreissynode in Form einer Videokonferenzsynode statt. Auf der Tagesordnung standen insbesondere Wahlen in den Kreissynodalvorstand und die Wahl der Abgeordneten für die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland sowie der Mitglieder des Nominierungsausschuss.

Die rund 80 Kreissynodalen wählten dabei auch den Superintendenten.

Dr. Jörg Weber wurde in seinem Amt für die kommenden acht Jahre einstimmig bestätigt. Weber, 1965 in Bad Sobernheim geboren und in Kirn/Nahe aufgewachsen, ist seit 2013 Superintendent des Trierer Kirchenkreises. Anlässlich seiner Wahl betonte er, wie wichtig es sei, sich auch in Zukunft auf veränderte Rahmenbedingungen nicht nur im kirchlichen Raum und auf Neues einzulassen: „Ich bin gerne bereit, meine Fähigkeit einzubringen, kreative und neue Wege zu suchen und zu finden.“ Besonders wichtig dabei seien ihm „die Menschen in den Gemeinden, Einrichtungen und Diensten unseres Kirchenkreises.“