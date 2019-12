Landtag : Die große Malu-Dreyer-Show

Extra

(cza) Dass die SPD-Fraktion in dem neuen Format ausgerechnet mit dem Thema Digitalisierung an Schulen punkten wollte, empörte einen Elternvertreter. Wo Dreyer Informatikprofilschulen und das rasche Handeln des Landes beim Digitalpakt lobte, konterte Uwe Geisler, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Schulelternbeiräte an Gymnasien und integrierten Gesamtschulen in Mainz und Umgebung, in einem offenen Brief an die SPD-Landtagsabgeordneten: „Mir platzt die Hutschnur.“ Seit einem Jahr benenne man bei Demonstrationen die „Mängel in der Bildungspolitik“. Dazu gehöre „auch die Ausstattung und Modernisierung in den Schulen – nicht nur, aber auch mit Digitaltechnik“.Geisler will Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) nicht „den guten Willen absprechen“. Sie habe „einige der Haushaltsposten deutlich erhöht“. „Aber das Niveau ist immer noch lächerlich, gemessen an dem, was notwendig wäre“, schreibt Geisler und lobte die motivierten Lehrkräfte, die „teils unter schwierigsten Bedingungen arbeiten“. Sein Fazit: „Von einem Vorzeigeland ist Rheinland-Pfalz meilenweit entfernt.“ Die Jubelmeldungen stünden dazu in keinem Verhältnis.

Während Hessen und Bayern sich mit jeweils mehr als 20 Prozent eigener Mittel am Digitalpakt beteiligen, steuert Rheinland-Pfalz lediglich 12,7 Prozent bei. Sein Vorschlag an die SPD: „Ein Nachtragshaushalt 2020 für das Bildungsland RLP – das wäre doch eine parlamentarische Initiative wert.“