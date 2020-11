Kommentar zur neuen Umweltministerin : Spiegel muss die Krise meistern

Florian Schlecht Foto: TV/klaus Kimmling

Superministerin und Spitzenkandidatin: Anne Spiegel ist wohl die mächtigste Grüne in der Geschichte von Rheinland-Pfalz. Auch wenn sich Spiegel viel aufhalst, ist ihr Wechsel geschickt, weil sie ihre Position stärkt: Bereits jetzt die Umweltministerin zu mimen, beendet jede Personaldebatte um andere grüne (Möchtegern-)Wunschkandidatinnen in dem Amt, falls die Partei in der Regierung bleibt.