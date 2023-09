Solarenergie Neuer Standort für Schoenergie in Föhren: „Der Solar-Boom steht erst bevor“

Föhren · Rund zehn Millionen Euro hat die Schoenergie in ihren neuen Standort in Föhren investiert. Der Platzhirsch für Solarenergie-Anlagen in Rheinland-Pfalz hat viel vor.

12.09.2023, 12:00 Uhr

Rund zehn Millionen Euro hat der neue Standort der Schoenergie in Föhren gekostet. Das Unternehmen sieht noch ein enormes Wachstum auf die Branche der Solarenergie zukommen. Foto: Privat Foto: Schoenergie