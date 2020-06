Trier/Cattenom : „Die Atompolitik in Frankreich ist vor die Wand gefahren“

Knapp zwölf Stunden bevor das Atomkraftwerk Fessenheim am Montagabend endgültig vom Netz gegangen ist, ist es im rund 270 Kilometer entfernten Cattenom erneut zu einem Zwischenfall gekommen. Mitarbeiter bemerkten, dass der Wasserzulauf der Reaktoren 3 und 4 durch Pflanzen behindert wurde. Daraufhin wurden die beiden Reaktoren vorsorglich abgeschaltet. Bereits in der Woche zuvor ist es nach Mitteilung des Betreibers der seit 1986 laufenden Anlage in Lothringen, dem Energiekonzern EDF, zu drei weiteren „bedeutenden“ Ereignissen gekommen, die der französischen Atomaufsicht ASN gemeldet wurden. 50 solcher Störungen hat der Betreiber im vergangenen Jahr der ASN gemeldet. Trotzdem hält die Aufsichtsbehörde die Sicherheit der Anlage an der lothringischen Mosel unweit der Grenze zu Deutschland und Luxemburg für „zufriedenstellend“.

Das sieht der Atomexperte Dieter Majer anders. Er hat im Auftrag von Rheinland-Pfalz den sogenannten Stresstest, dem das lothringische Atomkraftwerk nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima im Jahr 2011 unterzogen wurde, ausgewertet. In seinem Gutachten hat Majer damals bereits erhebliche Sicherheitsmängel in Cattenom ausgemacht. Mängel, die seiner Ansicht nach weiter bestehen. Etwa was die Erdbebensicherheit oder den Schutz vor Überflutung angeht. Ähnliche Mängel haben dazu geführt, dass das deutlich ältere Kernkraftwerk Fessenheim nun – acht Jahre nach der ersten Ankündigung durch den damaligen französischen Staatspräsidenten François Hollande – nun endgültig stillgelegt worden ist. Allerdings sei das 1977 ans Netz gegangene Kraftwerk im Elsass deutlich kleiner und leistungsschwächer als die vier Blöcke in Cattenom, sagt Majer. Doch genau wie der Atomexperte Mycle Schneider sieht er in der pannenträchtigen Anlage an der Mosel ein Sicherheitsrisiko. An keinen anderen Standort eines Atomkraftwerks in Frankreich gebe es eine höhere Bevölkerungsdichte als rund um Cattenom. Und es sei der einzige Standort in der Welt, „der im Falle eines schweren Unfalls, etwa ein Brand bestrahlten Brennstoffes in einem beschädigten Abklingbecken, ein ganzes Land, nämlich Luxemburg, komplett unbewohnbar machen könnte“, sagt Schneider.

Doch es ist still geworden, was Forderungen nach einer Abschaltung von Cattenom angeht. Zwar weisen die zuständigen Minister aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland hin und wieder daraufhin, dass der Pannenreaktor vom Netz gehen soll. Doch mit wirklichem Nachdruck wird diese Forderung nicht mehr vorgebracht. Im Gegensatz zum luxemburgischen Energieminister Claude Turmes, der in einem Interview ankündigte, alles in seiner Macht stehende zu tun, um Cattenom „loszuwerden“. Der Grünen-Politiker will sein Land unabhängig machen von der exportierten Kernenergie. Atomstrom soll nicht mehr zum Energiemix Luxemburgs gehören.

Schneider sieht auch Frankreich vor einer Energiewende. „Die herkömmliche Atompolitik ist vor die Wand gefahren“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Energiekonzern EDF habe einen Schuldenberg von 41 Milliarden Euro angehäuft und verliert seit zwei Jahren rund 100 000 Kunden pro Monat. Hinzu käme, dass der Konzern mit seinen „maroden Atomkraftwerken“ erheblich höhere Nachrüstausgaben als geplant habe. Außerdem seien die sich im Bau befindlichen neuen Anlagen im englischen Hinkley Point und in Flamanville eine „technische und finanzielle Katastrophe“. Letztere werde nicht nur viermal so teuer wie geplant, sondern hinke auch mindestens zehn Jahre hinter dem Zeitplan hinterher. Eigentlich sollte die Abschaltung von Fessenheim mit der Inbetriebnahme der neuen Reaktoren in Flamanville einhergehen. Doch die EDF habe sich entschlossen, den 43 Jahre alten „Steinzeitmeiler“ im Elsass stillzulegen.