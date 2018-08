Mama, Milch, Mond: Abgeordnete bringen sich das ABC bei

Geht es um die Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz, redet sich der AfD-Landtagsabgeordnete Joachim Paul in Rage. Grundschüler, klagt er am Mittwoch im Mainzer Landtag, könnten häufig nicht mal Mond, Mama und Milch in die richtige Reihenfolge bringen. „Ich fühle mich an Alphabetisierungskampagnen von Brasilien in den 1960er Jahren zurückversetzt“, schimpft Paul, der selber Geburtsjahrgang 1970 ist und vom Grünen-Abgeordneten Daniel Köbler eine Lektion beim ABC erhält. „Herr Paul, die richtige alphabetische Reihenfolge heißt Mama, Milch, Mond. Nicht Mond, Mama, Milch“, sagt Köbler – und sorgt damit für viele Lacher.

Eigentlich soll es im Landtag um den Schulstart in Rheinland-Pfalz gehen. So hat es sich zumindest die SPD-Fraktion vorgestellt, die ihr Bildungsministerium für hohe Schülerzahlen und neue Lehrer loben will. Doch die Rechnung haben die Genossen ohne die Opposition gemacht. Statt über Schultüten und leuchtende Kinderaugen zu sprechen, meckern die lieber über die Grundschulreform, den wahren Wert des Abiturs – und richtige Alphabetisierung. Mal humorvoll, mal harsch.

Wie bei Thomas Barth von der CDU. „Wie kann die Landesregierung von einem guten Start sprechen, wenn zweimal kurz vor Schulbeginn Entscheidungen zu den kleinen Grundschulen vom Verwaltungsgericht kassiert werden?“, fragt er hämisch. Das Land habe sich bis auf die Knochen blamiert. Barth tadelt auch mehr als 200 000 ausgefallene Schulstunden an und nennt es „Augenwischerei“, dass das Land keinen Lehrermangel habe.

Bildungsministerin Stefanie Hubig sieht das freilich anders. Das Land baue den Vertretungslehrerpool von 1000 auf 1300 Stellen aus, 37 000 Lehrer profitierten von der Entscheidung, in den kommenden beiden Jahren über die Tarifübernahme hinaus die Beamtenbesoldung um je zwei Prozent zu erhöhen, sagt die SPD-Politikerin. Lehrerstellen seien alle besetzt, bis auf 20 Posten in den Förderschulen. Die Thalfangerin Bettina Brück (SPD) nennt das „Bildungspolitik made in Rheinland-Pfalz“.

Paul kontert wiederum, es sei eine „Chuzpe“, wenn die SPD eine Debatte zur Bildungspolitik einbringe. Besser werdende Abiturnoten nennt er „eine politisch gewollte Inflation der Bildungsabschlüsse“, das Niveau werde zugleich drastisch schlechter. Woher er das denn wissen wolle, fragt ein Abgeordneter. „Aus zehn Jahren Lehrererfahrung“, ruft Paul und erntet einen trockenen Konter aus den Reihen der SPD. „Na, das erklärt ja so einiges.“